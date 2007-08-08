قابلیت خبرنگار ایرانی برای جهان اثبات شده است / حمایت سخت افزاری و نرم افزاری از رسانه ها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام دکتر سید مهدی خاموشی آمده است : خبرنگار و رسانه امانتدار جامعه در کسب ، حفظ و انعکاس اطلاعات و اخبارهستند. به همین دلیل شایسته است در راستای این امانتداری از هیچ کوششی دریغ نورزیده و در راستای رسالتی که بر عهده گرفته اند به درستی فعالیت کنند .

وی می افزاید : اسلام همواره بر ارائه و انعکاس سالم و صحیح اطلاعات ، اخبار و رویدادها به مردم ترغیب و تشویق می کند و آگاهی را فضیلت و حق مردم در جامعه می داند. ضمن اینکه حق مردم در دستیابی به اطلاعات نخستین اصل بین المللی اخلاق حرفه ای در خبرنگاری است و در چهارمین نشست مشورتی یونسکو در پراگ و پاریس در سال 1983 مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش دیگری از پیام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمده است : بر اساس این اصل، مردم حق دارند تصویری واقعی از جهان بیرونی را به واسطه دستیابی به اطلاعات صحیح و جامع در اختیار داشته و علاوه بر این بتوانند آرای خود را با استفاده از رسانه های مختلف فرهنگی و ارتباطاتی ، به طور آزادنه اعلام و ابراز کنند.

دکتر خاموشی می افزاید : شایسته است خبرنگاران کوشا و متعهد ایران اسلامی نیز با در نظر گرفتن رسالتهای نوشته شده و نشده خود، در زمینه اطلاع رسانی دقیق و روشنگری افکار عمومی در عرصه های مختلفی چون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنری، دینی و اقتصادی فعالیت مناسب و سازنده ای داشته باشند .

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیام خود به مناسبت روز خبرنگار افزوده است : البته نگاهی گذرا به فعالیتهای صورت گرفته از سوی خبرنگاران ایران اسلامی مؤید این واقعیت است که فعالان این عرصه از توانایی و قابلیتهای بالایی برخوردار بوده و این امکان را دارند که در موقعیتهای مختلف، حضوری مؤثر داشته، رسالت خود را به انجام رسانند . چنانچه در جریان هشت سال دفاع مقدس، خبرنگاران ، عکاسان و تصویربرداران شجاع و قابلی در لحظات مختلف جنگ حضوری فعال داشته و به ثبت و ضبط مستندات این برهه از تاریخ ایران اسلامی پرداختند و شهدایی نیز تقدیم کردند که در این روز یاد آنها را نیز گرامی می داریم .

خاموشی همچنین تأکید کرده است : طی سالهای اخیر نیز بسیاری از خبرنگاران و رسانه ها با جریان سازی های مثبت و مؤثر و همچنین نقد های سازنده، نقش ارزشمندی در سازندگیهای جامعه، در عرصه های مختلف داشته اند و بی تردید با هوشیاری و درایتی که خبرنگاران ایرانی از خود نشان داده اند، در آینده نیز حضور مؤثر این گروه در عرصه های مختلف جامعه را شاهد خواهیم بود .

وی در پایان بر لزوم حمایت های سخت افزاری و نرم افزاری از رسانه ها برای دفاع از منافع مادی و معنوی کشور و انتقال پیام نظام اسلامی تاکید کرد.