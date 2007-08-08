تقویت کمیته سه جانبه امنیتی مهمترین هدف سفر مالکی به ایران است

محمدحسین رویوران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر نوری مالکی، نخست وزیر عراق به کشورمان گفت : مالکی بالاترین مقام اجرایی عراق است که برای بار سوم به ایران سفر می کند و این نشان از اصرار و علاقه عراق به گسترش همکاری ها و روابط مشترک با ایران دارد.

وی تصریح کرد : ایران و عراق حدود 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و همین مسئله می تواند زمینه همکاری های بیشتر دو کشور شود.

این کارشناس مسائل عراق اضافه کرد : کمک های اقتصادی - سیاسی ایران می تواند اوضاع ناهنجار عراق را بهبود ببخشد و نقش ایران در این زمینه کاملا خاص و یگانه است مقامات آمریکایی و عراقی به خوبی این را می دانند.

رویوران در پایان خاطر نشان کرد : اهمیت نقش ایران به دلیل نفوذ معنوی و سیاسی در عراق باید مورد توجه همه طرف های معادله عراق قرار گیرد و کلید حل مشکلات عراق همکاری همه جانبه کشورهای منطقه است.