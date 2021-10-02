تهدیدفرهنگی در شرق استان تهران به علت جاذبه های گردشگری مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، عصر شنبه در چهارمین نشست منطقه‌ای شورای فرهنگ عمومی شرق استان تهران که در دماوند برگزار شد اظهار داشت: هدف از برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، ارتباط نزدیک تر شهرستان‌های اقماری استان تهران با یکدیگر و تعامل شوراهای فرهنگی در جهت هم‌افزایی در جریان مسائل فرهنگی و همفکری برای پیشبرد اهداف شوراهای فرهنگ عمومی است.

ابوترابی فرد افزود: شورای فرهنگ عمومی به ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهرستان‎‌ها کمک می‌کند و تجارب موفق در این زمینه، راه را برای دیگر شهرستان‌ها هموار می‌کند.

وی بیان داشت: برخی اقدامات صورت گرفته در شورای فرهنگ عمومی در شرق استان تهران قابل تقدیر است و با توجه به ارائه گزارشات در حوزه ارتقای فرهنگ عمومی، باید در جهت حراست و ارتقای آنها قدم برداشت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران گفت: برگزاری نشست منطقه‌ای شورای فرهنگ عمومی به صورت دوره‌ای، اقدامی مؤثر است که به هم‌افزایی و فعالیت مشترک بین شهرستان‌ها کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تهدیدات فرهنگی در شرق استان تهران تهدیدهای مشترکی است افزود: این مناطق دارای جاذبه گردشگری است که ضمن خلق فرصت‌های مختلف، تهدیدهایی نیز به همراه خواهد داشت.

ابوترابی فرد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی فرصت‌های بسیاری ایجاد کرد و هرچه فرصت‌ها بیشتر باشد، تهدیدات نیز افزایش می‌یابد عنوان داشت: اگر انقلاب اسلامی نبود، دشمنی‌ها نیز وجود نداشت و این دشمنی‌ها ثمره انقلاب اسلامی است که بستری ایجاد کرده که دشمن متوجه آن است، از این رو تهدیدات خود را جدی کرده است.

وی افزود: سرمایه‌های فرهنگی به راحتی به دست نیامده و متأسفانه به سهولت آسیب می‌بیند؛ باید با استفاده از فرصت‌ها، با همفکری تهدیدها را شناخته و امکان استفاده از نیروهای صالح و دلسوز را در مسئولیت‌های مختلف فراهم کنیم؛ چراکه هرچه عزم، امید و شجاعت در مدیران افزایش یابد، شرایط کشور بهتر خواهد شد و امیدواریم مسئولان سه شهرستان دماوند، پردیس و فیروزکوه پیشنهادات خود را در مورد توسعه و جلوگیری از نبایدها ارائه کنند تا با پیگیری، زیرساختهای فرهنگی حفظ شده و آسیب نبیند.