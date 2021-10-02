کشف ٣٠٥ کیلوگرم موادمخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده در رابطه با کشف این موادها اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات اطلاعاتی مطلع شدند یک قاچاقچی حرفه‌ای با سواری پراید در حال انتقال یک محموله سنگین تریاک از کرمان به سمت شیراز است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به صورت محسوس و نامحسوس به محور سروستان-شیراز اعزام و با برپایی تور ایست و بازرسی مقطعی موفق شدند خودرو متعلق به قاچاقچی را شناسایی و با اقدامات فنی و تخصصی آن را توقیف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۳۰۵ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد، افزود: در این خصوص یک قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر شد.

سردار ملک‌زاده با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان مواد مخدر و هرگونه بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی، با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را اطلاع دهند.