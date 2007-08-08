ترس مربیان از وقوع حوادث تعداد اردوهای دانش آموزی را کاهش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی پیروزان ، مربی پیشتازی که از شهرستان های استان تهران در اردوی مربیان سراسر کشورحضور یافته است گفت: پس از وقوع چندین حادثه ناگوار در اردوهایی که بیشتر آنها بدون حضور مربیان سازمان دانش آموزی برگزار شده بود ، این اردوها برای چند سال متوقف شد .

وی افزود : پس از آن وقایع ، هیچ مربی قبل از سنجیدن تمامی شرایط ایمنی حاضر نمی شود دانش آموزان را به اردو ببرد ، اما باید قبول کرد که احتمال بروز حادثه در هر سفری وجود دارد . چنانکه خانواده ها نیز در سفرهایشان گاهی با حوادثی مواجه می شوند.

علی زاده پاشائیان ، مربی دیگر پیشتازان که از استان همدان به اردوگاه شهید باهنر آمده با اشاره به اینکه سازمان دانش آموزی ، استان همدان را به دو ناحیه تقسیم می کند گفت: در ناحیه یک استان که بزرگترین بخش را شامل می شود. در سال 1386 تنها دو اردوی دانش آموزی برگزار شده است چراکه مربیان از خطرات احتمالی اردوها و عواقب آن می ترسند.