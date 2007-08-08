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۱۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۳

ترس مربیان از وقوع حوادث تعداد اردوهای دانش آموزی را کاهش داده است

ترس مربیان از وقوع حوادث تعداد اردوهای دانش آموزی را کاهش داده است

مربیان سازمان دانش آموزی معتقدند، انتشار گسترده اخبار حوادثی که در اردوهای دانش آموزی رخ داده، باعث شده تا مربیان به دلیل ترس از از وقوع حوادث تمایلی برای حضور در اردوها نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی پیروزان ، مربی پیشتازی که از شهرستان های استان تهران در اردوی مربیان سراسر کشورحضور یافته است گفت: پس از وقوع چندین حادثه ناگوار در اردوهایی که بیشتر آنها بدون حضور مربیان سازمان دانش آموزی برگزار شده بود ، این اردوها برای چند سال متوقف شد .

وی افزود : پس از آن وقایع ، هیچ مربی قبل از سنجیدن تمامی شرایط ایمنی حاضر نمی شود دانش آموزان را به اردو ببرد ، اما باید قبول کرد که احتمال بروز حادثه در هر سفری وجود دارد . چنانکه خانواده ها نیز در سفرهایشان گاهی با حوادثی مواجه می شوند.

علی زاده پاشائیان ، مربی دیگر پیشتازان که از استان همدان به اردوگاه شهید باهنر آمده با اشاره به اینکه سازمان دانش آموزی ، استان همدان را به دو ناحیه تقسیم می کند گفت: در ناحیه یک استان که بزرگترین بخش را شامل می شود. در سال 1386 تنها دو اردوی دانش آموزی برگزار شده است چراکه مربیان از خطرات احتمالی اردوها و عواقب آن می ترسند.

کد مطلب 531859

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