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۱۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

دعوت از کلیه هنرمندان و نخبگان برای شرکت در جشن نقش جهان

دعوت از کلیه هنرمندان و نخبگان برای شرکت در جشن نقش جهان

معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هماهنگ کننده برنامه های کل استان های کشور در جشن نقش جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری، معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب گفت: در این راستا معاونت فرهنگ و ارتباطات سازمان طی نامه ای سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها را به همکاری در برگزاری هر چه با شکوه تر جشن نقش جهان دعوت کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا از کلیه هنرمندان اقوام مختلف، نخبگان، دانشگاهیان ونمایندگان مجلس به منظور شرکت دراین جشن دعوت شده است.

لازم به ذکر است روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خبر برگزاری جشن نقش جهان در اواخر آبان ماه سال جاری در اصفهان را اعلام کرد.

کد مطلب 531863

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