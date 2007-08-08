به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر طاهایی ظهر امروز در دیدار با سرپرست استانداری یزد در محل استانداری با اشاره به آموزش، اشتغال، تشویق کارگران به ابداع و حمایت از آنها، از فراهم آوردن خدمات رفاهی برای کارگران و تقویت قوانین و مقررات مربوط به قانون کار به عنوان شاخصه‌های ارزیابی کارگاه‌های نمونه نام برد.

وی افزود: با همکاری اداره کار و امور اجتماعی یزد 14 واحد نمونه این استان در سال گذشته انتخاب شده اند و طی مراسمی که به میزبانی کارخانه یزدباف صورت خواهد پذیرفت از خدمات این بنگاه‌های نمونه تجلیل به عمل خواهد آمد.

طاهایی با اشاره به انتخاب کارگران مبتکر برگزیده در سال خاطرنشان کرد: کارگران نمونه، سالانه در سطوح مختلف کارگاهی، استانی و کشوری انتخاب می‌شوند و در ایام روز کارگر از آنها تجلیل به عمل می‌آید.

معاون فرهنگی وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به رشد تحصیلی قابل توجه کارگران برگزیده در سال‌های اخیر، این رشد علمی را قابل توجه ارزیابی و عنوان کرد: در هجدهمین همایش کارگران برگزیده کشور، نزدیک به 85 درصد از کارگران منتخب، دارای تحصیلات دانشگاهی بودند که این مسئله جای خوشحالی دارد.

واحدهای کارگاهی و کارگران یزدی همیشه از جایگاه ویژه‌ای در محیط کارگری کشور برخوردار بوده‌اند و از آنها به نیکی یاد می‌شود.