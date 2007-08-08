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۱۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۲۴

مطبوعات پیشگامان نبرد نرم افزاری در دنیای امروزند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: امروز نبرد بین ملت ها نبرد سخت افزاری نیست و دنیای غرب در عصر حاضر به دنبال قدرت نرم است و در این میان مطبوعات به عنوان پیشگامان نبرد نرم افزاری دردنیا مطرح هستند.

 به گزارش خبرنگار مهر از بیرجند، حسین افضلیان ظهر امروز در جلسه تجلیل از خبرنگاران خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهید صارمی افزود: ماهیت و آیین دین حیات بخش اسلام ماهیتی فرهنگی است و انقلاب ما با تاثیر از سیره ائمه و معصومین یک جنبش فرهنگی در قرن بیستم است.

وی افزود: موضوع مطبوعات در جمهوری اسلامی موضوعی ارزنده و فاخر است و در این میان، مطبوعات صهیونیست، به نیابت از نظام شرور و مطبوعات جهان اسلام به نیابت از نظام شرور در مقابل یکدیگرقرار دارند.

افضلیان مطبوعات و اصحاب رسانه را به عنوان سربازان مدافع نظام شعور علیه نظام شرور دانست و اذعان داشت: انتظار ملتهای با هویت از رسانه ها داشتن رسانه هایی هدفمند، برنامه دار و معنا گراست.

وی با اشاره به تلاشهای استکبار جهانی در استحاله ملت ایران از درون، اظهار داشت: مطبوعات نقشی مهم در ایجاد نظامی صلح آمیز و پایدار در روابط بین المللی را ایفا می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از جمله اهداف مطبوعات به اطلاع رسانی در عرصه دستاوردها و خدمات دولت نهم و توسعه همه جانبه در سطح منطقه ای و ملی، نقد سازنده و منصفانه اشاره کرد و خطاب به رسانه ها افزود: نقد مطبوعات فرصتی در راستای سازندگی است و مطبوعات باید از سیاه نمایی در اجتماع جدا خودداری نمایند.

وی در پایان خطاب به مسئولین تاکید کرد: مسئولین استان نیز باید تاب و تحمل انتقاد را داشته و باور نمایند انعکاس خدمات تنها از سوی خبرنگاران امکان پذیر است.

کد مطلب 531882

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