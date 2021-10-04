۷۰ درصد جمعیت استان ایلام واکسینه شدند

جمیل صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار بیماران بستری کرونا در استان ایلام همچنان بالا است، فوتی‌های ناشی از این بیماری نیز همچنان ادامه دارد و اصلی ترین راه مقابله با این ویروس واکسیناسیون است.

وی افزود: در ارتباط با واکسیناسیون نیز تاکنون ۱۸ مرکز تجمیعی تزریق واکسن در استان راه اندازی شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اضافه کرد: در نقاط روستایی استان واکسیناسیون در مراکز بهداشتی و در نقاط عشایری و روستایی در محل زندگی آنها انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال و ۶۲ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان واکسینه شده است.

صادقی فر افزود: این روزها دغدغه اصلی واکسیناسیون جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال است چرا که تاکنون ۱۸ درصد جمعیت موردنظر علیه این ویروس واکسینه شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: امیدواریم که مراجعه مردم برای تزریق واکسن بیشتر شود، در حال حاضر نیز در بحث موجودی واکسن در استان مشکلی وجود ندارد.