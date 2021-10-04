حسن نبوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین لرزهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر بین قلعه خواجه در اندیکا خوزستان و چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوسته است.
وی افزود: ستاد بحران این شهرستان به حالت آماده باش درآمده است.
نبوتی بیان کرد: گروههای ارزیاب برای بررسی هرگونه خسارات به نقاط مختلف شهرستان اعزام شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله ساعت ۰۶:۰۹:۲۸ به بزرگی ۵.۷ ریشتر در مرز استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری، حوالی چلگرد رخ داد.
این زمین لرزه با طول جغرافیایی: ۴۹.۷۸، عرض جغرافیایی: ۳۲.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
نزدیکترین شهرها به کانون زلزله، ۳۳ کیلومتری چلگرد (چهارمحال و بختیاری)، ۳۷ کیلومتری قلعه خواجه (خوزستان) و ۶۳ کیلومتری ایذه (خوزستان) بوده است.
زلزله در همه شهرهای استان خوزستان از جمله شهرهای نزدیک به استان چهار محال و بختیاری و شهرهای اهواز، ماهشهر، آغاجاری، شوشتر، اندیکا، رامهرمز، امیدیه، شوش و … احساس شد.
