غلامرضا حسین‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به مناسبت دهه آخر ماه صفر و ایام رحلت رسول مهربانی‌ها حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) ۱۲ نفر از زندانیان غیر عمد خراسان‌جنوبی آزاد می‌شوند.

مدیر عامل ستاد دیه خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه از این تعداد هفت نفر به واسطه بدهی مالی و پنج نفر نیز به واسطه مهریه در زندان هستند، بیان‌کرد: مجموع بدهی این افراد پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

حسین‌پور با بیان اینکه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رضایت شاکی گرفته شده است، عنوان کرد: یک میلیارد نیز آورده زندانیان بوده و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز از ستاد دیه استان به صورت تسهیلات و بلاعوض به آنان کمک می‌شود تا به آغوش خانواده‌هایشان برگردند.

وی گفت: در مورد بدهکاران مهریه به هیچ عنوان کمک بلاعوض داده نمی‌شود و کمک به این قبیل زندانیان به صورت تسهیلات است.

مدیرعامل ستاد دیه خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در مجموع ۶۲ زندانی جرائم غیر عمد در زندان‌های خراسان‌جنوبی هستند، اظهارکرد: از این تعداد ۲۷ نفر بدهکار مالی، ۳۴ نفر بدهکار مهریه و یک نفر نیز بابت دیه در زندان است.

حسین پور با اشاره به اینکه مجموع بدهکاری این افراد ۱۴ میلیارد تومان است، گفت: خیران می‌توانند کمک‌های خود به این امر خداپسندانه را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸ بانک ملی واریز کنند.

وی یادآور شد: همچنان که شهروندان عزیز مطلع هستند ستاد دیه در راستای آزادسازی زندانیان غیر عمد فعالیت می‌کند و زندانیان کیفری و جرائم عمد هر چند بدهی داشته باشند (بابت سرقت یا کلاهبرداری و …) مشمول حمایت و کمک‌های ما نمی‌شوند.

مدیرعامل ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: امیدواریم با همت خیران و کار فرهنگی رسانه‌ها و مطبوعات خراسان‌جنوبی باقی زندانیان غیر عمد استان نیز از زندان آزاد و به جامعه و زندگی عادی برگردند چون بسیاری از آنان افراد آبرومندی هستند.