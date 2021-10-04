وزش باد شدید زنجان را فرا می گیرد

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای استان امروز صاف تا قسمتی ابری بوده و تا پایان هفته بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: وزش شدید باد در برخی از مناطق استان شدید خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و هوا سردتر خواهد شد و دمای هوا در مناطق سردسیر استان به صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید که در این میان کشاورزان تمهیدات گرمایشی را مد نظر قرار دهند.

رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته سرد شده است.