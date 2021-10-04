به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نشست علنی روز (دوشنبه، ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: از طرف نمایندگان مجلس رحلت حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی را به محضر مقام معظم رهبری، ملت بزرگ ایران، حوزه‌های علمیه به ویژه مردم شهیدپرور آمل و بیت مکرم ایشان تعزیت و تسلیت عرض می‌کنم.

وی همچنین از تلاش‌های نیروهای امدادی به ویژه نیروهای بسیج، جهادی و مردمی در مهار آتش سوزی جنگل‌های کردکوی تشکر کرد و افزود: این نیروها ۴ شبانه روز بدون هیچ منتی نسبت به خاموش کردن آتش اقدام کردند و از آنها کمال تشکر و تقدیر داریم.