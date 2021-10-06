بیش از ۱.۶ میلیون گیلانی دُز اول واکسن کرونا دریافت کردند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند واکسیناسیون کرونا در استان گیلان، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده روند واکسیناسیون در استان گیلان طی هفتههای اخیر تسریع شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع جمعیت استان گیلان بیش از دو میلیون و ۱۴۱ هزار گیلانی بالای ۱۲ سال را واجد شرایط دریافت واکسن هستند، گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۳۰۳ نفر دُز نخست واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه این تعداد معادل ۷۴.۹ درصد جمعیت هدف استان گیلان است، افزود: این افراد دُز نخست واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
وی ادامه داد: این تعداد گروههای کادر بهداشت و درمان، جانبازان شیمیایی، سالمندان بستری در مراکز بهزیستی و بیماران خاص، دانش آموزان بالای ۱۲ سال، کارمندان دولت و سایر گروههای سنی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در استان گیلان را شامل میشوند.
مهرابیان با اشاره به اینکه بیش از ۵۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر نیز دُز دوم واکسن را دریافت کردهاند، ادامه داد: این میزان معادل ۲۶ درصد جمعیت هدف در استان گیلان را تشکیل میدهد.
وی با تأکید بر تلاشها برای تسریع واکسیناسیون در گیلان و افزایش پایگاهها و مراکز در سطح استان، اضافه کرد: تعداد پایگاهها و مراکز واکسیناسیون بر اساس تعداد، شرایط توزیع افزایش مییابد.
مهرابیان افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ پایگاه واکسیناسیون در استان گیلان فعال است که سه مرکز به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه میدهد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین به آغاز واکسیناسیون دانش آموزان در استان گیلان اشاره کرد و گفت: والدین برای تزریق واکسن باید با مسئولان مدارس هماهنگ باشند.
وی با تأکید بر اینکه همه افراد باید در سامانه salamat.gov.ir برای واکسیناسیون وقت بگیرند، ادامه داد: بعد از تعیین شهروندان برای جلوگیری از ازدحام در مراکز واکسیناسیون بعد از دریافت پیامک به این پایگاهها مراجعه کنند.
نظر شما