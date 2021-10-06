تدبیر اسکوچیچ به سود بازیکن سابق پرسپولیس/ خروج «نور» از انتقادات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی سومین بازی خود در انتخابی نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را مقابل امارات برگزار میکند که احمد نوراللهی و مهدی قایدی در حال حاضر با پیراهن شباب الاهلی در لیگ باشگاهی امارات بازی میکنند. دو بازیکنی که شرایط متفاوتی را در باشگاه خود نسبت به تیم ملی ایران تجربه میکنند.
قایدی در نقش گلزن در خط حمله شباب الاهلی میدرخشد اما به دلیل ترافیک سنگین مهاجمان تیم ملی، فرصت کمتری برای حضور در ترکیب پیدا میکند. شرایطی که نوراللهی برعکس آن را در کشور امارات دارد. او که تبدیل به یکی از هافبکهای اصلی و مورد اعتماد دراگان اسکوچیچ شده است شرایط خوبی در الاهلی امارات ندارد.
او در بازیهای چند هفته گذشته تیم باشگاهی خود تبدیل به بازیکن تعویضی شده است و انتقاداتی را بابت عملکرد در این تیم از سوی اماراتیها میشنود.
اسکوچیچ که در تمام بازیهای قبلی به نوراللهی به چشم یکی از مردان اصلی و تأثیرگذار در میانه میدان نگاه کرده است حالا میتواند بار دیگر با استفاده از شماره هشت فعلی تیم ملی ایران، اسم او را بر سر زبان بیندازد.
بازیکنی که بدش نمیآید تواناییهای خود را بار دیگر در قلب امارات به رخ فوتبالیها بکشد و نشان دهد همچنان جزو مرغوبترین بازیکنان تیم ملی ایران است.
تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۲۰:۱۵ فردا پنجشنبه مقابل امارات در گروه A انتخابی نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازی میکند. ملی پوشان ایران با دو پیروزی از دو بازی ابتدایی مقابل سوریه و عراق در صدر جدول حضور دارند. امارات نیز با کسب دو تساوی در رتبه سوم قرار گرفته است.
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