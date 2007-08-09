میزان داد و ستد در بورس سمنان 45 درصد افزایش یافت

به گزارش مهر، پنج میلیون و ‪ ۹۰۵ ‬ هزار و ۵۰۰ ‬ سهم به ارزش ‪ ۲۳ ‬ میلیارد و ‪ ۱۹۶ ‬ میلیون و ‪ ۴۴۵ ‬ هزار ریال در این مدت در تالار بورس سمنان معامله شد.

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در این هفته دو میلیون و 484 هزار و 451 سهم به ارزش بیش از 11 میلیارد و 297 میلیون و 698 هزار ریال فروخته شد و سهمیلیون و۴۲۱هزار و۴۹سهم به‌ ارزش ۱۱میلیارد و۸۹۸میلیون و۷۴۷هزارریال خریداری شد.

ارزش بازار شرکت‌ های منطقه‌ ای در این مدت یک‌ هزار و 248 میلیارد ریال اعلام شده که شش شرکت کارگزاری این هفته در بورس سمنان فعال بود و سرانه معاملات این کارگزاری ‌ها نیز با رشد ‪ ۷۱ ‬ درصد به سه میلیارد و ‪ ۸۶۶ ‬ میلیون ریال رسید .

متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهام در بورس منطقه ‌ای سمنان در هفته منتهی به چهارشنبه چهار میلیون و 639 هزار ریال بوده است.