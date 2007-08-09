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۱۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۹

میزان داد و ستد در بورس سمنان 45 درصد افزایش یافت

میزان داد و ستد در بورس سمنان 45 درصد افزایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: طی هفته گذشته حجم معاملات در بورس سمنان به لحاظ خرید و فروش ‪ ۴۵‬ درصد و از نظر ارزش ‪ ۴۱‬درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشته است.

به گزارش مهر، پنج میلیون و ۹۰۵هزار و ۵۰۰ سهم به ارزش۲۳میلیارد و ۱۹۶میلیون و ۴۴۵هزار ریال در این مدت در تالار بورس سمنان معامله شد.

در این هفته دو میلیون و 484 هزار و 451 سهم به ارزش بیش از 11 میلیارد و 297 میلیون و 698 هزار ریال فروخته شد و سه میلیون و ۴۲۱هزار و ۴۹سهم به‌ ارزش ۱۱میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۷۴۷هزار ریال خریداری شد.

ارزش بازار شرکت‌ های منطقه‌ ای در این مدت یک‌ هزار و 248 میلیارد ریال اعلام شده که شش شرکت کارگزاری این هفته در بورس سمنان فعال بود و سرانه معاملات این کارگزاری ‌ها نیز با رشد ۷۱درصد به سه میلیارد و۸۶۶میلیون ریال رسید.

متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهام در بورس منطقه ‌ای سمنان در هفته منتهی به چهارشنبه چهار میلیون و 639 هزار ریال بوده است.

کد مطلب 532097

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