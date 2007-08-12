اخبار کوتاه از ورزش اراک

- به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تیم هندبال لیگ برتری هپکو اراک روز گذشته برای برگزاری اردوی آمادگی عازم کشور ترکیه شد. این اردو به مدت یک هفته در شهر بورسای ترکیه با تمرینهای تاکتیکی و تکنیکی انجام میشود. در این اردو برای هماهنگی بازیکنان، چند دیدار دوستانه با تیم های هندبال ترکیه انجام می گیرد.
- مسابقات انتخابی فوتبال روستایی و عشایری شهرستان اراک با قهرمانی تیم روستای کارچان پایان یافت. در این دوره از مسابقات که در دو مرحله مقدماتی و پایانی به مدت دو هفته در چهار منطقه با حضور ۱۶تیم برگزار شد، تیمهای روستای ابراهیم آباد و چقا به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم قهرمان این رقابت ها به مسابقات فوتبال انتخابی روستایی و عشایری استان که شهریور ماه امسال در اراک برگزار میشود، راه یافت.
- مسابقات بسکتبال قهرمانی استان مرکزی با برتری تیم اراک خاتمه یافت. این دوره از مسابقات با شرکت چهار تیم از شهرهای اراک، دلیجان، محلات و آشتیان در محلات برگزار شد. در پایان این دوره از مسابقات، تیم اراک با برتری مقابل تمامی رقبای خود به مقام قهرمانی دست یافت، محلات نایب قهرمان شد و آشتیان بر سکوی سوم ایستاد. مسابقات بسکتبال المپیاد ایرانیان از 25 مرداد ماه در سمنان و در رده سنی زیر 23 سال برگزار خواهد شد.
- ترکیب تیم اسکیت بانوان استان مرکزی برای شرکت در المپیاد ایرانیان مشخص شد. مسابقات انتخابی اسکیت بانوان استان مرکزی با شرکت 33 اسکیت باز از شهر های اراک، ساوه و محلات در محل پارک جنگلی اراک برگزار شد. در پایان صدیقه سمیعی، رها ابراهیمی، شیما تهرانی، یگانه خطیب زاده و شادی عطاری با قرار گرفتن در مکان های اول تا پنجم به عضویت تیم اسکیت بانوان استان مرکزی در آمدند. این رقابت ها در دو رشته 300 متر و هزار متر سرعت برگزار شد. نفرات برتر به اولین دوره مسابقات ورزشی المپیاد ایرانیان که از سه شهریور ماه در سمنان برگزار می شود، اعزام می شوند.
- دومین دوره مسابقات طناب کشی کشور ۲۴و ۲۵مردادماه در زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در خمین برگزار میشود. در این مسابقات که طی دو روز و در رده سنی بزرگسالان در مجموع ۶۰۰کیلوگرم برگزار میشود، ۳۰تیم از استان های کشور با یکدیگر به رقابت میپردازند. شهرستان خمین به دلیل برخورداری از جاذبههای گردشگری، فرهنگی و آب وهوای مناسب به عنوان میزبان دومین دوره مسابقات قهرمانی طناب کشی کشور انتخاب شده است.
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