اخبار کوتاه از ورزش اراک

- به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تیم‌ هندبال لیگ برتری هپکو اراک روز گذشته برای برگزاری اردوی آمادگی عازم کشور ترکیه شد. این اردو به مدت یک هفته در شهر بورسای ترکیه با تمرین‌های تاکتیکی و تکنیکی انجام می‌شود. در این اردو برای هماهنگی بازیکنان، چند دیدار دوستانه با تیم‌ های هندبال ترکیه انجام می گیرد.

- مسابقات انتخابی فوتبال روستایی و عشایری شهرستان اراک با قهرمانی تیم روستای کارچان پایان یافت. در این دوره از مسابقات که در دو مرحله مقدماتی و پایانی به ‌مدت دو هفته در چهار منطقه با حضور ‪ ۱۶‬تیم برگزار شد، تیم‌های روستای ابراهیم آباد و چقا به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم قهرمان این رقابت ها به مسابقات فوتبال انتخابی روستایی و عشایری استان که شهریور ماه امسال در اراک برگزار می‌شود، راه یافت.‬ ‪

- مسابقات بسکتبال قهرمانی استان مرکزی با برتری تیم اراک خاتمه یافت. این دوره از مسابقات با شرکت چهار تیم از شهرهای اراک، دلیجان، محلات و آشتیان در محلات برگزار شد. در پایان این دوره از مسابقات، تیم اراک با برتری مقابل تمامی رقبای خود به مقام قهرمانی دست یافت، محلات نایب قهرمان شد و آشتیان بر سکوی سوم ایستاد. مسابقات بسکتبال المپیاد ایرانیان از 25 مرداد ماه در سمنان و در رده سنی زیر 23 سال برگزار خواهد شد.