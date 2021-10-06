۱۰۱ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در البرز شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۱ بیمار با علائم کووید ۱۹ در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند.

وی افزود: مجموع کل موارد بستری شامل (قطعی، محتمل و مشکوک)، از ابتدای شیوع کرونا تا امروز در استان البرز ۷۲ هزار و ۸۵۱ نفر می‌باشد.

فتحی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۷۸۲ نفر شامل موارد (قطعی، محتمل و مشکوک)، در مراکز درمانی بستری هستند افزود: از این تعداد، ابتلای ۳۷۳ نفر به بیماری کووید ۱۹، تا این تاریخ قطعی شده است.

وی افزود: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان باختگان این بیماری در استان به ۶۰۹۵ نفر رسیده است.

فتحی تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶۵ هزار و ۹۶۷ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.