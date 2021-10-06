به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد مروی با حضور در ایستگاه‌های خدمت‌رسان به زائران پیاده در محور نیشابور به مشهد، از روند خدمت‌رسانی به زائران پیاده ایام سوگواری دهه آخر صفر بازدید و ساعاتی این زائران را در پیاده‌روی همراهی کرد.

تولیت آستان قدس رضوی ابتدا در موکب هیئت مذهبی جواد الائمه (ع) و سپس موکب امام هادی (ع) در محور نیشابور حضور یافت و با مسئولان و زائران این ایستگاه‌ها گفت‌وگو کرد.

وی در ادامه با حضور در میقات الرضا (ع) از بخش‌های نانوایی، آشپزخانه، بهداری و سایر بخش‌های این مجتمع میان‌راهی بازدید و با زائران ساکن در آن گفت‌وگو کرد.

مروی پس از بازدید از مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و موکب‌های خدمت‌رسان، ساعاتی را در کنار زائران پیاده به سمت مشهد مقدس پیاده‌روی کرد.