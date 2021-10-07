شهید همدانی الگوی جهادی مسئولین دانشگاه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل پیش از ظهر پنجشنبه در ششمین مراسم سالگرد شهادت شهید همدانی گفت: اگر بخواهیم مسیر نظام جمهوری اسلامی به سمت عدالت محور باشد باید چند فاکتور و اصل را متصور شویم و پاس بداریم.

وی با بیان اینکه شهید همدانی و همه شهدا ویژگی ولایت مداری داشتند، افزود: باید تلاش کنیم از رهبر انقلاب و کیان جمهوری اسلامی ایران صیانت کنیم و عملاً در رفتار و گفتار و کردار پیرو باشیم و ایشان فصل‌الخطاب باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: اگر بخواهیم دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی مسیر در عدالت محوری باشند باید روحیه تلاش جهادی و ولایی حاکم باشد و این قضیه زمانی اتفاق می‌افتد که الگوهای شایسته به تصویر کشیده شود که شهید سلیمانی، شهید همدانی، شهید شمسی پور و همه شهدا از این دسته اند.

وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم دانشگاه‌ها و مؤسسات اهداف جمهوری اسلامی ایران را دنبال کنند باید روحیه جهادی در مسئولین حاکم باشد.

زلفی گل با بیان اینکه یادمان نرفته در دوران دفاع مقدس شهید زین الدین ها با کمترین سن، فرمانده لشکر بودند، افزود: آیا الان حاضر هستیم در عرصه اجرایی کشور چنین تمکینی از جوانان داشته باشیم؟

زلفی گل با اشاره به مقاومت یکی از عزیزان نظامی برای پذیرفتن مسئولیتی که معتقد بود برای مسئولیت‌های اجرایی باید یک فرد غیر نظامی انتخاب شود، ادامه داد: من استدلالی کردم و گفتم چرا در موقع تیر و تفنگ خمپاره و ترکش، بدن این عزیزان باید سیبل باشد اما موقع ریاست و مدیریت اینها جایگاهی ندارند.

وی افزود: اعتقاد راسخ دارم که اگر بخواهند مسئولین کشور در عرصه مدیریتی موفق باشند باید همان روحیه ولایی را در دستور کار قرار دهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی، دانشجو، استاد و کارمندی موفق تر است که از لحاظ علمی سرآمد و موفق باشد.

وی ادامه داد: هرچه از این لحاظ بیشتر تلاش کنند و میزان دانایی خود را افزایش دهند اثربخشی آنها بیشتر است و جامعه با سرعت بیشتر و اطمینان به سمت پیشرف می‌رود و ما هم سعی می‌کنیم رؤسایی را برای دانشگاه‌ها انتخاب کنیم که چنین ویژگی‌هایی داشته باشند.