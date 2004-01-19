سهم LNG از صادرات جهاني گاز دو برابر مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، آمار منتشره شده از تجارت جهاني گاز نشان مي دهد تجارت گاز به صورت مايع از رشد قابل توجهي نسبت به گاز طبيعي از خط لوله برخوردار بوده است به طوريكه در سال دو هزار صادرات گاز از طريق خط لوله 7/7 درصد رشد داشته در حاليكه به صورت مايع يا LNG از رشد 10 درصدي برخوردار بوده است.

برهمين اساس، با توجه به رشد روز افزون تقاضاي LNG در جهان پيش بيني مي شود تنها راه اقتصادي صادرات گاز به بازارهاي دور دست عرضه گاز به صورت مايع باشد.

گزارش منتشره از وزارت نفت گوياي اين امر است كه پيشرفتهاي فني و اقتصادي تر كردن طرحهاي LNG ، افزايش تقاضا ، تحولات ساختاري در صنعت گاز كشورهاي متقاضي ، ظهور بازارهاي تك محموله و قراردادهاي انعطاف پذير باعث شده كه صنعت LNG سود آور شود كه اين امر فرصتهاي درخشاني را براي كشورهاي توليد كننده به خصوص ايران قرار مي دهد.

مخازن مشترك گازي نظير پارس جنوبي كه كشور قطر سالهاست از آن درآمد كسب مي كند بهترين براي تامين خوراك طرحهاي LNG در ايران به شمار مي روند.

اين درحالي است كه كشورهاي قطر و امارات به دليل برخورداري ازامكانات صادرات در قيمتهاي نزديك به ايران در بسياري از بازارهاي مطرح و همچنين پيشينه طولاني تر حضور در بازارهاي جهاني گاز مايع ، فعاليت ايران را در عرصه رقابت دشوارتر خواهد كرد.

همچنين با توجه به ورود روسيه به عرصه توليد گاز مايع ، در سالهاي آينده حلقه رقابت براي توليد كنندگان تازه وارد خاورميانه در بزرگ ترين بازار مصرف گاز مايع يعني ژاپن را محدود تر خواهد كرد.

برهمين اساس پيش بيني شده بازارهاي نوظهور چين وهند بازارهاي مناسبي براي صادرات گاز طبيعي محسوب مي شوند كه ايران به دليل نزديكي به اين بازارها بايد تلاش بيشتري براي كسب آنها بكند .

نكته قابل طرح اين است كه برنامه ريزي براي صادرات به كشورهاي يادشده از ريسك بالايي برخوردار است چرا كه ساختار تامين انرژي اين كشورها بيشتر متكي به حاملهاي انرژي هايي نظير زغال سنگ و نفت خام بوده وپيش بيني نمي شود در كوتاه و ميان مدت شاهد تحول اساسي در ساختار اين كشورها بود .



