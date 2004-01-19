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۲۹ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۲۱

هفته نوزدهم رقابتهاي ليگ برتر نامگذاري شد

رقابتهاي هفته نوزدهم ليگ برتر به نام هفته ذكر و توسل به نام حضرت جواد الائمه عليه السلام نامگذاري شد.

 به گزارش خبرنگار "مهر" از سوي فدراسيون فوتبال كشورمان مسابقات هفته نوزدهم ليگ برتر به نام هفته ذكر و توسل به نام حضرت جواد الائمه عليه السلام و گراميداشت ياد آن مولا و تقديراز فريدون صادقي موسس باشگاه پاس، بازيكن تيم ملي بسكتبال در سال 1948 و بازيكن اسبق تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه شاهين نامگذاري شد. 
گفتني است در اين هفته 7 مسابقه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 53219

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