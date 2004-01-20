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۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۴۹

پايان مراحل پس از توليد فيلم " برفراز دريا "

دومين فيلم " كوين اسپيسي " آماده نمايش شد

دومين فيلم " كوين اسپيسي " آماده نمايش شد

مراحل پس ازتوليد فيلم " برفرازدريا " تحت نظارت " كوين اسپيسي " كارگردان وهنرپيشه اسكاري دنياي سينما به پايان رسيد.

" كوين اسپيسي " كارگردان وهنرپيشه فيلم " برفراز دريا "

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثردرماه دسامبرسال جاري به نمايش عمومي درمي آيد. 
" برفرازدريا " كه براساس فيلمنامه " پل آتاناسيو" و" لورنزوكاركاتيرا" جلوي دوربين رفت داستان زندگي " بابي دارين " را درمحوريت دارد ودرگونه سينمايي درام جاي مي گيرد.
" اسپيسي" علاوه برساخت اين اثردرمقام هنرپيشه آن نيزبه ايفاي نقش مي پردازد.
ازديگربازيگران فيلم مي توان به چهره هايي چون " كيت بوسورث"،" جان گود من "،" باب هاسكينز" ،" برندان بلتين " و" گرتا اسكاچي " اشاره كرد.
" اسپيسي "  تا به حال بيش از42 فيلم را دركارنامه هنري اش ثبت  كرده است.
ازجمله مطرح ترين آثارمي توان به فيلمهايي چو ن " زندگي يك حشره "، " پرونده محرمانه لوس آنجلس"،" زماني براي كشتن "،" هفت " و" مضنونين هميشگي " اشاره كرد.
اين بازيگردرسال 1996 براي نخستين بارشانسش را درعرصه كارگرداني آزمود وفيلم " البينو اليگاتور" را روانه سالنهاي سينما كرد." برفرازدريا" دومين تجربه وي دراين زمينه به شمارمي رود.

کد مطلب 53221

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