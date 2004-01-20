دومين فيلم " كوين اسپيسي " آماده نمايش شد

" كوين اسپيسي " كارگردان وهنرپيشه فيلم " برفراز دريا "

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثردرماه دسامبرسال جاري به نمايش عمومي درمي آيد.

" برفرازدريا " كه براساس فيلمنامه " پل آتاناسيو" و" لورنزوكاركاتيرا" جلوي دوربين رفت داستان زندگي " بابي دارين " را درمحوريت دارد ودرگونه سينمايي درام جاي مي گيرد.

" اسپيسي" علاوه برساخت اين اثردرمقام هنرپيشه آن نيزبه ايفاي نقش مي پردازد.

ازديگربازيگران فيلم مي توان به چهره هايي چون " كيت بوسورث"،" جان گود من "،" باب هاسكينز" ،" برندان بلتين " و" گرتا اسكاچي " اشاره كرد.

" اسپيسي " تا به حال بيش از42 فيلم را دركارنامه هنري اش ثبت كرده است.

ازجمله مطرح ترين آثارمي توان به فيلمهايي چو ن " زندگي يك حشره "، " پرونده محرمانه لوس آنجلس"،" زماني براي كشتن "،" هفت " و" مضنونين هميشگي " اشاره كرد.

اين بازيگردرسال 1996 براي نخستين بارشانسش را درعرصه كارگرداني آزمود وفيلم " البينو اليگاتور" را روانه سالنهاي سينما كرد." برفرازدريا" دومين تجربه وي دراين زمينه به شمارمي رود.

