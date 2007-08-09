  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

/ بیست و چهارمین یونیورسیاد/

عسگری در دوی 110 متر هفتم شد

عسگری در دوی 110 متر هفتم شد

نماینده ایران در دور مقدماتی رقابت های دوی 110 متر با مانع در بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان در تایلند در مکان هفتم ایستاد و از راهیابی به مرحله نهایی بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دو و میدانی بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان از صبح امروز پنج شنبه در پیست دو و میدانی دانشگاه هاماسات شهر بانکوک پایتخت تایلند آغاز شد که دراولین روز مسابقات، روح‌اله عسگری دونده کشورمان در ماده 110 متر با مانع با قرار گرفتن در مکان هفتم رقابت های دور مقدماتی گروه خود از راهیابی به دور بعدی مسابقات بازماند.

 این رشته در چهار گروه انجام شد که عسگری در گروه دوم با رکورد 14 ثانیه و 42 صدم ثانیه از راهیابی به فینال مسابقات بازماند . از این گروه ورزشکارانی از روسیه، ژاپن و بریتانیا به دور دوم صعود کردند.

تیم دو و میدانی کشورمان با ترکیب 10 دونده عازم این مسابقات شده است که عصر امروز نیز دو نماینده دیگر کشورمان در مواد 400 و 1500 متر به مصاف حریفان خود می روند.

بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور ورزشکاران 180 کشور جهان از صبح امروز در 13 رشته ورزشی آغاز شده که کاروان اعزامی ایران نیز در رشته های جودو،تکواندو، دو و میدانی و ژیمناستیک حضور یافته است.

کد مطلب 532212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها