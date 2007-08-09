عسگری در دوی 110 متر هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دو و میدانی بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان از صبح امروز پنج شنبه در پیست دو و میدانی دانشگاه هاماسات شهر بانکوک پایتخت تایلند آغاز شد که دراولین روز مسابقات، روح‌اله عسگری دونده کشورمان در ماده 110 متر با مانع با قرار گرفتن در مکان هفتم رقابت های دور مقدماتی گروه خود از راهیابی به دور بعدی مسابقات بازماند.

این رشته در چهار گروه انجام شد که عسگری در گروه دوم با رکورد 14 ثانیه و 42 صدم ثانیه از راهیابی به فینال مسابقات بازماند . از این گروه ورزشکارانی از روسیه، ژاپن و بریتانیا به دور دوم صعود کردند.

تیم دو و میدانی کشورمان با ترکیب 10 دونده عازم این مسابقات شده است که عصر امروز نیز دو نماینده دیگر کشورمان در مواد 400 و 1500 متر به مصاف حریفان خود می روند.

بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور ورزشکاران 180 کشور جهان از صبح امروز در 13 رشته ورزشی آغاز شده که کاروان اعزامی ایران نیز در رشته های جودو،تکواندو، دو و میدانی و ژیمناستیک حضور یافته است.