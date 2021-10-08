همه باید در حمایت از تولیدات داخلی به میدان بیاییم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به اهمیت دقت به شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور افزود: اگر امروز در بخش تولید لوازم خانگی پیشرفت چشمگیری داشتیم همه به برکت این است که به توان داخلی اتکا کردیم.

وی تولیدات فرهنگی را موجب صدور فرهنگ اسلامی به جوامع مختلف بیان و تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول باید با فیلم‌ها و تولیدات فرهنگی که در تضاد با فرهنگ اسلامی تولید، مقابله کنند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قلعه مستحکمی دانست که از جان و مال مردم عزیز دفاع می‌کنند گفت: به گفته معظم له پوشیدن لباس نظامی و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران یک مدال افتخار برای نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: معنویت یکی از خصوصیات بارز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که این ویژگی بارز موجب شده تا امنیت پایدار به طور کامل در این نظام الهی تأمین شود.

وی با اشاره به وقوع خشکسالی در منطقه استغفار از گناهان را یکی از مهمترین عوامل افزایش بارش رحمت الهی دانست و گفت: خواندن نماز جعفر طیار و استغفار از اعمال زشت و ناپسند می‌تواند در جلب لطف و رحمت الهی تأثیر گذار باشد که باید همه بدان توجه کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غرب محبت اهل بیت عصمت و طهارت در کنار عمل به منویات معصومین ع را راه نجات بخش بشریت از جهالت و رسیدن به رستگاری دانست و گفت: به گفته معصومین ع پیروان واقعی ائمه اطهار آن کسانی هستند که اوامر و منهیات الهی را به طور کامل عمل کنند.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه ربیع الاول افزود: در نخستین شب این ماه شب لیله المبیت واقع شده است که در این شب حضرت علی (ع) به خاطر رضایت الهی جان خود را در طبق اخلاص قرار داده و در بستر پیامبر اکرم (ص) خوابیدند تا وجود مبارک رسول گرامی اسلام از گزند دشمنان در امان باشد.

یکی از نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری نیز به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان غربی در بخش‌های مختلف

حجت الاسلام عسگر دیرباز افزود: امسال سال حمایت از تولید است و باید مسئولان مربوطه با سفر به استان‌های مختلف از نزدیک در جریان امور قرار گیرند که این مهم نیز در حال تحقق است.