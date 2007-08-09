صدور هزار کارت سوخت برای آژانس ها و مسافربرهای شخصی در خراسان شمالی

سرهنگ هادی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 400 مورد آن مربوط به آژانس ها و مابقی برای مسافربرها است.

وی تصریح کرد: آژانس ها و خودروهای مسافربری شخصی باید برای صدور و تحویل کارت سوخت خود نوارهای مخصوص را بر روی کاپوت و صندوق عقب خود بچسبانند.

داودی اظهار داشت: افرادی که به عنوان مسافربر شخصی تا شعاع 20 کیلومتری شهر فعالیت دارند باید در سازمان تاکسیرانی ثبت نام کنند تا کارت سوخت آنها تحویل داده شود.

وی ادامه داد: افرادی که جا به جایی مسافران بین شهری را بر عهده دارند می توانند برای ثبت نام کارت سوخت به سازمان حمل و نقل و پایانه ها مراجعه کنند.

سرهنگ داوودی با اشاره به کارت پارک خاطر نشان کرد: کارت پارک یکی از ابزارهای روان سازی ترافیک است که توانسته به طور غیرمستقیم در کنترل ترافیک پلیس را یاری کند.