صدور هزار کارت سوخت برای آژانس ها و مسافربرهای شخصی در خراسان شمالی

سرهنگ هادی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 400 مورد آن مربوط به آژانس ها و مابقی برای مسافربرها است.
وی تصریح کرد: آژانس ها و خودروهای مسافربری شخصی باید برای صدور و تحویل کارت سوخت خود نوارهای مخصوص را بر روی کاپوت و صندوق عقب خود بچسبانند.
داودی اظهار داشت: افرادی که به عنوان مسافربر شخصی تا شعاع 20 کیلومتری شهر فعالیت دارند باید در سازمان تاکسیرانی ثبت نام کنند تا کارت سوخت آنها تحویل داده شود.
وی ادامه داد: افرادی که جا به جایی مسافران بین شهری را بر عهده دارند می توانند برای ثبت نام کارت سوخت به سازمان حمل و نقل و پایانه ها مراجعه کنند.
سرهنگ داوودی با اشاره به کارت پارک خاطر نشان کرد: کارت پارک یکی از ابزارهای روان سازی ترافیک است که توانسته به طور غیرمستقیم در کنترل ترافیک پلیس را یاری کند.
به گفته وی پس از گذشت یک ماه از سهمیه بندی بنزین ضمن کاهش تردد ترافیک شهر روان شده است.
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