اعتبارات بنگاه های زودبازده استان مرکزی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیر احمدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگارن اظهار داشت: 275 میلیارد تومان اعتبار برای طرح های بنگاه های زودبازده استان مرکزی در سال جاری اختصاص یافته است که شامل 8/1درصد از کل اعتبارات کشور است این در حالی است که درخواست ما 5/2 درصد از مجموع اعتبارات کشور بود.

وی با اشاره به این که درخواست استان برای وزیر کار ارسال شده است، افزود: از مجموع اعتبارات اختصاص یافته سال های 84 و 85 استان مرکزی، 54 درصد آن در مرحله عقد قرار داد و پرداخت به متقاضیان در استان پرداخت شده است.

احمدی با تاکید بر این که اشتغال و مسکن دو دغدغه مهم دولت است، ادامه داد: پرداخت تسهیلات به متقاضیان از سهم ابلاغی سال جاری با ساز و کار اجرایی تدوین شده، طی دوماه آینده آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون شش هزار و 200 واحد تولیدی از محل بنگاه های زودبازده در استان راه اندازی شده است که زمینه اشتغال 12 هزار نفر در استان را فراهم کرده است.