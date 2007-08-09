  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۰۳

اعتبارات بنگاه های زودبازده استان مرکزی کاهش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی گفت: اعتبارات بنگاه های زودبازده استان مرکزی به 8/1 درصد از کل اعتبارات کشور کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیر احمدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگارن اظهار داشت: 275 میلیارد تومان اعتبار برای طرح های بنگاه های زودبازده استان مرکزی در سال جاری اختصاص یافته است که شامل 8/1درصد از کل اعتبارات کشور است این در حالی است که درخواست ما 5/2 درصد از مجموع اعتبارات کشور بود.

وی با اشاره به این که درخواست استان برای وزیر کار ارسال شده است، افزود: از مجموع اعتبارات اختصاص یافته سال های 84 و 85 استان مرکزی، 54 درصد آن در مرحله عقد قرار داد و پرداخت به متقاضیان در استان پرداخت شده است.

احمدی با تاکید بر این که اشتغال و مسکن دو دغدغه مهم دولت است، ادامه داد: پرداخت تسهیلات به متقاضیان از سهم ابلاغی سال جاری با ساز و کار اجرایی تدوین شده، طی دوماه آینده آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون شش هزار و 200 واحد تولیدی از محل بنگاه های زودبازده در استان راه اندازی شده است که زمینه اشتغال 12 هزار نفر در استان را فراهم کرده است.

کد مطلب 532253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه