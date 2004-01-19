چگونگي بازخريد خدمات عادي فرهنگيان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به منظور اجراي سياست تحول اداري ، تمركز زدايي و به منظور تقويت ، حفظ و نگهداري نيروي انساني متخصص و تسريع در گردش كار ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص متقاضيان بازخريد خدمت عادي به روساي سازمان هاي آموزش و پرورش استانها سپرده شده است. به موجب اين شيوه نامه ، مستخدم متقاضي بازخريد خدمت بر اساس ضوابط و مقررات نبايد واجد شرايط بازنشستگي باشد ، در استخدام رسمي بوده و شغل وي جزو مشاغل تخصصي نباشد.

مشاغل تخصصي به مشاغلي اطلاق مي شود كه تصدي اولين طبقه رشته شغلي آن مستلزم داشتن مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر باشد.

بنابر اين گزارش ، به مستخدميني كه طبق اين شيوه نامه واجد شرايط بوده و با خريد خدمت آنان موافقت شود ، به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول مبلغي معادل 45 روز حقوق و مزاياي مستمر پرداخت مي شود.

در محاسبه وجوه بازخريدي در صورتي كه كسر يك سال بيش از شش ماه باشد ، يك سال تمام محسوب و چنانچه كمتر از شش ماه باشد به همان ميزان جزو سابقه خدمت آنان محاسبه خواهد شد.

روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد ، در بررسي تقاضاي متقاضيان ، بازخريد خدمت ، مي بايست به مساله نياز و عدم نياز منطقه مربوط به نيرو توجه شود به نحوي كه اجابت درخواست بازخريد خدمت افراد موجب ركود كار و اختلال در آموزش نشود.

همچنين صدور حكم باز خريد خدمت كاركنان متعهد خدمت موكول به ايفاي خدمت مورد تعهد يا لغو آن در قبال وصول هزينه ها و مطالبات مربوط به تعهد است. صدور حكم بازخريد مستخدماني كه در مرخصي بدون حقوق بسر مي برند نيز پس از انتصاب اشتغال مجاز خواهد بود.

گفتني است طبق مقررات و قوانين جاري ، استخدام مجدد و اعاده به خدمت مستخدماني كه بازخريد مي شوند در وزارتخانه ها و موسسه هاي مشمول قانون استخدام كشوري مجاز نخواهد بود.