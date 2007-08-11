موفقیت در وزنه برداری زمان می برد / ایرانی ها صبر و تحمل ندارند

محمد نصیری که درخبرگزاری مهرحضوریافته بود ضمن بیان این مطلب گفت: وقتی یک کشتی غرق می شود، هلی کوپتر امداد تنها می تواند تعدادی ازسرنشینان را نجات دهد و من فکر می کنم وزنه برداری چنین شرایطی داشت که آقای افشارزاده مدیریت آن را برعهده گرفت. باید از نو تلاش کنیم و با کار زیربنایی و پایه، زمینه موفقیت وزنه برداری کشورمان را هموار سازیم.

دارنده مدال طلای المپیک 1968 مکزیکوسیتی درادامه تصریح کرد: ایرانی ها درامر ورزش کم صبر و تحمل هستند. به عنوان مثال من می روم یک رستوران افتتاح می کنم و انتظار دارم همان شب اول پول پارو کنم که این امرشدنی نیست. ما چنانچه می خواهیم در رشته وزنه برداری که یکی از رشته های مدال آورکشورمان از گذشته تا حال بوده توفیقی کسب کنیم باید صبر و تحمل داشته باشیم و کارزیربنایی انجام دهیم.

وی درادامه تصریح کرد: درحال حاضر وظیفه کشف استعداد و پرورش وزنه برداری به من محول شده و باید بگویم برای اینکه این وزنه برداران نونهال و نوجوان به باربنشینند دست کم 4 سال زمان می برد. مسئولان ورزش کشورباید به دست اندرکاران وزنه برداری محبت کنند و از آنها حمایت کنند تا درخصوص پشتوانه سازی درآینده به مشکلی برنخوریم. وزنه برداری ما قابلیت های فراوانی برای موفقیت درعرصه های بین المللی دارد.

نصیری با اشاره به حضوریک ماهه خود درکرمانشاه گفت: خوشبختانه درمدتی که درکرمانشاه بودم، استقبال زیادی از وزنه برداری به عمل آمد و این موضوع نشان دهنده این است که ما می توانیم با تکیه براین استعدادها، آینده موفقی را برای وزنه برداری کشورمان رقم بزنیم. به هرحال باید بپذیریم ورزش ایران در وزنه برداری و کشتی قابلیت کسب مدال را دارد و برای همین این دو رشته باید مورد حمایت واقع شوند. من قول می دهم اگرمربیان خوبی برای وزنه برداری استخدام کنیم بتوانیم حتی دررقابت های المپیک چند مدال کسب کنیم.

وی که درحال حاضرعضو فدراسیون وزنه برداری کانادا نیزهست درخصوص عملکرد کشورهای خارجی درعرصه کشف استعداد گفت: آنها سالنی دارند که درآن همه نوع امکانات ورزشی برای رشته های والیبال، بسکتبال، ژیمناستیک ، بوکس، وزنه برداری و ... وجود دارد. پس از آن نونهالان را زیرنظر ده ها مربی در این سالن رها می کنند و آنها را زیرنظرمی گیرند تا ببینند به سوی کدام ورزش کشیده می شوند و درنهایت درهمان رشته بر روی او سرمایه گذاری می کنند. ورزش درکشورهای خارجی از داخل مدارس آغازمی شود.

قهرمان پیشین خروس وزن وزنه برداری با اشاره به نقش مخرب دوپینگ درعرصه وزنه برداری گفت : مواد نیروزا در اکثر موارد بر اثر نا آگاهی مصرف می شود. من 63 سال ازخدا سن گرفتم و هنوز وقتی پا درسالن تمرین می گذارم، سالم و سرحال کارمی کنم چرا که هرگز در زندگی ام از مواد نیروزا استفاده نکرده ام. این مواد درآینده سلامت یک ورزشکار را به خطرمی اندازد. گاهی اوقات با وزنه برداران گپ می زنم و به آنها گوشزد می کنم که استفاده ازمواد نیروزا آبروی او و خانواده اش را می برد و ازهستی ساقطش می کند.

دارنده 3 مدال المپیک و 4 مدال طلای بازی های آسیایی درپایان گفت: کشورما ازجمله کشورهایی است که خدا نعمت را بر آن تمام کرده است. یک ورزشکارمی تواند انواع و اقسام غذاهای سالم را مصرف کند و با تقویت بنیه خود، گام درمسابقات بگذارد. فقط امیدوارم مسئولین و مردم به دست اندرکاران حال حاضر وزنه برداری فرصت دهند تا برنامه های خود را بدرستی در وزنه برداری کشورپیاده کنیم.