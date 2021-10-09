مستندسازی ایثارگری رزمندگان لرستانی نیازمند به حمایت اعتباری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی روز شنبه در دیدار با معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سخنانی با اشاره به اینکه برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری کنگره ۶۳۰۰ شهید لرستان انجام شده و دقت‌های لازم به عمل آمده است، اظهار داشت: آن مقدار از کارهایی که انجام شده نیز در سطح بالا و مطلوبی است که البته نیاز است این برنامه‌ها با کیفیت و کمیت بیشتر ادامه یابد.

وی با بیان اینکه اجرای کارهای ماندگار نیاز به اعتبار کافی دارد، تصریح کرد: با محدودیت‌های اعتباری در استان مواجه هستیم که نیاز است با توجه به نقش آفرینی رزمندگان لرستانی در دوران دفاع مقدس، نگاه ویژه ای به این استان در اختصاص اعتبارات شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه قرار است بیش از ۴۳ هزار اقدام در قالب کنگره شهدای لرستان انجام بگیرد، افزود: برای این جهاد نیازمند به کمک هستیم، در جلسه با نمایندگان مردم لرستان در مجلس هم این مسائل را مطرح کردیم تا اعتباراتی را جمع آوری کنیم.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه کنگره ملی شهدای لرستان ظرفیتی برای مستندسازی تاریخ دفاع مقدس و ایثار رزمندگان لرستانی است، گفت: این مستندسازی‌ها نیاز به اعتبار دارد، وضعیت استان هم به شکلی نیست که سنگینی کار را روی دوش استان بگذاریم؛ با خیران و نهادهای مختلف برای تأمین اعتبارات صحبت کرده ایم اما در نهایت انتظار داریم مجموعه بنیاد شهید نگاه خاصی در این باب نسبت به برگزاری کنگره ۶۳۰۰ شهید لرستان داشته باشد.