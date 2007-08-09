کرزای بر وحدت افغانستان و پاکستان در برابر طالبان و القاعده تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان اظهار داشت: من مطمئنم که اگر افغانستان و پاکستان دست به دست هم دهند می توانیم ظلم و ستمی که ازسوی طالبانی ها و القاعده بر کشور ما تحمیل شده، سرکوب کنیم.

وی همچنین با اشاره به موضوع ربوده شدن گروگان های کره ای که 16 نفر از آنان زن هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون سابقه نداشته است که زنان در کشور ما ربوده شوند.

ازسوی دیگر، شوکت عزیز در سخنانی اظهار داشت: سرنوشت پاکستان و افغانستان و آینده این دو کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر است و دو کشور باید برای مبارزه با این نیروهای شر متحد شوند.