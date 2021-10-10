نیروی انتظامی در حوزه کرونا با انعطاف تاکتیکی به ایفای نقش پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی شرق استان تهران که در یگان ویژه ورامین برگزار شد اظهار داشت: ذکر این نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است که خدمتگزاری پلیس سبب افزایش رضایت مندی بیشتر مردم و به تبعیت از این رضایت اقتدار نظام بیشتر خواهد شد.

عزیزی بیان داشت: در هر کشوری نیروهای مسلح حصاری امن برای امنیت مردم هستند و امروز هم اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و گسترش آنها در پهنه جغزافیای کشور از مرزها تا قلب و مرکز کشور بر کسی پوشیده نیست که این امنیت حاصل هماهنگی و تعامل و برادری و هم افزایی همه نیروهای مسلح است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود «نیروی انتظامی به طور ویژه وظیفه امنیت داخلی را دارد که با پشتیبانی سایر نیروهای مسلح و سایر حوزه‌های امنیتی این مأموریت به طور ویژه و خاص در حال انجام است که هم مورد رضایت رهبری است و هم با توجه به نظرسنجی‌هایی که صورت می‌گیرد ناجا به عنوان یک نیروی خدوم مقبول مردم است و انشاله با خدمات بیشتر بتوانیم این میزان رضایت را بیشتر کنیم.

وی با بلیان اینکه ناجا امروز مأموریت‌های متنوعی را دارد گفت: همین نقش سبب شده که نیروی انتظامی را یک نیروی منعطف دانست چرا که می‌تواند با تغییراتی که در ساختار طی مأموریت‌های مختلف خود می‌دهد قادر است وظایف و نقش‌های مختلفی را ایفا کند به عنوان نمونه در حوزه کرونا نیروی انتظامی نقش خوبی را در کنار سربازان حوزه سلامت انجام داد و ما افتخار می‌کنیم که می‌توانیم با انعطاف تاکتیکی سایر نهادها را که وظیفه خدمت به مردم و نظام را دارند را یاری کنیم.