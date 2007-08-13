مجموعه کتب "تاریخ جهان" به مرز پنجاه جلد نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "تمدن مایا" نوشته پاتریشیا د. نتزلی و ترجمه فرید جواهرکلام در 136 صفحه، شمارگان 3000 نسخه و با بهای 2500 تومان به تازگی از سوی نشر ققنوس وارد پیشخوان کتابفروشی ها شد. رویدادهای مهم در تاریخ تمدن مایا ، پیشگفتار : کنار هم چیدن قطعات یک تمدن، منشاء فرهنگ مایا، ایدئولوژی، هنر ومعماری، مشغله های هوشمندانه و زوال تمدن مایا، عناوین مهم ترین فصل های این کتاب است.

در جدول رویدادهای مهم تمدن مایا که در این کتاب آمده است تاریخ این تمدن به11هزار سال پیش از میلاد عقب برده شده و سال 1500 میلادی که زمان تسخیر و تسلط سرزمین مایا به دست اسپانیایی ها است به عنوان نقطه سرانجام این تمدن ذکر شده است.

در کتاب تمدن مایا به این موضوع اشاره شده است که نخستین بار در سال حدود سال های 1839 تا 1842 بود که دانشمندان و مردم اروپا بعد از مشاهده ویرانه های بناهای باستانی در منطقه مرکزی کشور مکزیک این سوال را مطرح کردند که این بناها به دست چه کسانی ساخته شده است و از این پس گمانه زنی ها در مورد معماران این تمدن آغاز شد. برخی ساده انگاران منشا این بناها را یونانیان و روم باستان دانستند و در این میان برخی دیگر با تحقیق و بررسی بسیار به این نتیجه رسیدند که ساکنان بومی امریکای مرکزی استعداد و توانایی ایجاد این ساختمان های جالب توجه را داشتند.

اگر از قرن هجدهم که زمان طرح این نظریات بود به عقب برویم در قرن پانزدهم؛ یعنی همان زمانی که تمدن مایا در حال انقراض بود در کشور ایتالیا سلسله رخدادهایی در شرف وقوع بود که تاریخ نویسان از آن به رنسانس یاد می کنند و این موضوع مجلد دیگری از مجموعه تاریخ جهان است.

کتاب "رنسانس ایتالیا" نوشته کارن اسمن با ترجمه مهدی حقیقت خواه در 125 صفحه، شمارگان 3000 نسخه و با بهای 2500 تومان از سوی نشر ققنوس منتشر شد. رویدادهای مهم در تاریخ رنسانس ایتالیا ، بذرهای رنسانس ایتالیا ، رنسانس نخستین در فلورانس ، انسانگرایی در رنسانس نخستین ، هنر و معماری رنسانس نخستین ، رم و تهاجم فرانسوی ها به ایتالیا ، سه هنرمند بزرگ رنسانس برین و رنسانس پسین، عناوین مهم ترین بخش های این کتاب است.

بر اساس آنچه که در جدول رویدادهای مهم در تاریخ رنسانس ایتالیا ذکر شده ، مورخان در بررسی این برهه از تاریخ اروپا یعنی رنسانس وقایع تاریخی ایتالیا را که در خلال سالهای 1000 از شکل گیری دولتشهرهای مستقل و مقتدر تا 1563 میلادی و درگذشت مارتین لوتر در سال 1546 و در نهایت پایان " شورای ترانت" ادامه یافت را مورد بررسی قرار می دهند.

اما در حقیقت رنسانس تمایل به ایجاد تغییرات در ایتالیا بود که به مدت یک قرن تقریبا از 1375 تا 1475 قمری رخ داد. از آنجا که ایتالیا در محل تلاقی اروپای شمالی ، آفریقا و آسیا واقع شده بود به دیگ درهم جوش عقاید و آرای فرهنگ های بسیار متفاوت تبدیل شد. ایتالیا همچنین به سبب موقعیت جغرافیایی اش در دوره قرون وسطای پسین و رنسانس نخستین به مرکز ثروت تبدیل شد. به این ترتیب برجسته ترین گرایش فکری مورد پشتیبانی دانشوران رنسانس انسان گرایی یا اومانیسم بود.

به اعتقاد کارن اسمن - مولف کتاب رنسانس ایتالیا - گرچه اصطلاح رنسانس هنوز برای توصیف دوره بین 1375 تا 1625به کار می رود اما اکثر پژوهشگران امروزی نه قرون وسطی را چنان تاریک و تغییرات صورت گرفته را چنان ناگهانی تلقی می کنند. امروزه رنسانس محصول طبیعی رشته تغییرات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی تلقی می شود که در دوره های پیشین ریشه داشتند و طی چندین قرن شکل گرفته است.

کتاب "بین النهرین باستان" نوشته دان ناردو، ترجمه سهیل سمی در 132 صفحه به وقایع تاریخی خلال سالهای 3300 پیش از میلاد مسیح تا تشکیل امپراتوری اسکندر در منطقه ای از آسیا می پردازد که اصطلاحا به آن بین النهرین می گویند.

اصطلاح بین النهرین به معنای سرزمین میان دو رود دجله و فرات اطلاق می شود که سرزمین کنونی عراق را در بر می گیرد. اهمیت بین النهرین برای خاور نزدیک صرفا به مساله جغرافیایی محدود نمی شود . این سرزمین خاستگاه نخستین شهرهای حقیقی و فرهنگ صاحب نوشتار جهان است. به علاوه بین النهرین قلب ملل و امپراتوری هایی بود که در خلال قرون متمادی بر بخش هایی بزرگ از خاور نزدیک مسلط شدند.

کتاب "جنگ ویتنام " نوشته فیلیپ گوین و با ترجمه سهیل سمی مجلد دیگری از مجموعه تاریخ جهان است. این کتاب اگرچه موضوع محوری جنگ ویتنام را مورد بررسی قرار می دهد اما نیم نگاهی نیز به مهم ترین رویدادهای تاریخ ویتنام می پردازد. این کتاب از 26 اکتبر 1955 که ویتنام جنوبی خود را جمهوری ویتنام و جدا از ویتنام شمالی اعلام کرد تا یازدهم ژوئیه 1995 که به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده روابط این کشور با ویتنام از سر گرفته شد را دربر می گیرد.

رویدادهای مهم در تاریخ ویتنام ،پیشگفتار: قرن ها کشمکش ، جنگ امریکا ، فروپاشی ویتنام جنوبی ، چیرگی کمونیسم ، قایق سواران ، ویتنام کامبوج را تسخیر کرد و مشکلات جدید راه حل های قدیم عناوین مهم ترین فصل های این کتاب است.

کتاب " امپراتوری اسلامی" آخرین مجلد از تازه ترین سری از کتابهای مجموعه تاریخ جهان است که به قلم فیلیس کورزین و با ترجمه مهدی حقیقت خواه در 128 صفحه منتشر شده است. وقایع این کتاب از 610 هجری قمری زمانی که حضرت محمد (صلی الله عیله ) به رسالت مبعوث شد آغاز می شود و تا 1258 قمری زمامی که مغولها بغداد را غارت کردند و آخرین خلیفه عباسی را کشتند به پایان می رسد.

رویدادهای مهم در تاریخ امپراتوری که دنیا را تغییر داد ، پیدایش اسلام، برپایی امپراتوری ، حکمرانی بر یک امپراتوری ، خلافت عباسی ، عصر طلائی اسلام ، دستاوردهای فکری و هنری عصر طلائی و ظهور دودمان های منطقه ای عناوین مهم ترین فصل های این کتاب است.