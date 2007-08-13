رزمایش کوی و برزن در نکا برگزار می شود

سرهنگ شعبانعلی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این رزمایش با حضور سه گردان عاشورا و یک گردان الزهرا به اجرا درخواهد آمد.

وی با اشاره به نامگذاری این رزمایش به نام "صاحب الزمان"، افزود: این رزمایش از 27 مرداد ماه جاری در منطقه عمومی کوهسارکنده نکا برگزار می شود.

حیدریان، آزمایش توانمندی نیروهای نظامی و بسیجی در مقابله با تهدیدات احتمالی را از مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: با پایان یافتن این رزمایش، رزمایش دیگری با عنوان مقابله با نا آرامی در شهر نکا برگزار می شود.