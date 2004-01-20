كلهر علمدار لشكر بود

سردار اسد الله ناصح در مورد نحوه آشنايي خود با شهيد كلهر مي گويد : " در سال 1358كه سپاه تشكيل شد ، سپاه شهريار و ساوجبلاغ و چند منطقه ديگر زير مجموعه سپاه كرج بودند ، سپاه كرج در آن اوايل پرسنل زيادي هم نداشت . بنده هنگامي كه شهيد كلهر از طرف سپاه شهريار براي عضويت در سپاه كرج در مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرج حضور يافته بود ؛ با ايشان آشنا شدم . يد الله كلهر كه از اولين نيروهايي بود كه رسما وارد سپاه كرج شد. از آن جا كه در آن زمان سپاه پاسداران در نقاط مختلف درگير بود ، دورههاي گوناگون آموزشي براي برادران سپاه برگزار شد از جمله يك دوره رنجري كه شهيد كلهر از اولين كساني بود كه اين دوره ها را با موفقيت پشت سر گذاشت . "

فرمانده پيشين لشكر 10 سيد الشهدآء ( عليه السلام ) درباره اولين مأموريت شهيد كلهر اظهار داشت : " در اواخر سال 58 كه درگيري با ضد انقلاب در نقاط مختلف كشور به اوج خود رسيده بود گروهي از برادران سپاه كرج به سرپرستي شهيد كلهر عازم غرب كشور شدند . آنها پس از اشغال سنندج از اولين گروههاي اعزام شده به منطقه سنندج براي پاكسازي اين شهر ، بودند. شهيد كلهر بعد از پاكسازي شهر سنندج با گروهي از پاسداران منطقه كرج عازم سرپل ذهاب و گيلانغرب شد و مدتي هم در آن جبهه ها به رزم با دشمن پرداخت . "

كلهر پس از مدتي جنگيدن در جبهه هاي غرب و پس از آزادي گيلانغرب به سمت جبهه هاي جنوب رفت. در جبهه فياضيه در كنار سردار فضلي اولين جبهه هاي مقاومت را تشكيل داد .

وي سپس در مورد ادامه فعاليتهاي شهيد كلهر اضافه كرد :" كلهر پس از مدتي جنگيدن در جبهه هاي غرب و پس از آزادي گيلانغرب به سمت جبهه هاي جنوب رفت. در جبهه فياضيه در كنار سردار فضلي اولين جبهه هاي مقاومت را تشكيل داد . پس از مدتي هم در كنار سردار فضلي و بعضي ديگر از برادران سپاه اقدام به تشكيل تيپ المهدي ( عليه السلام ) كرد ، البته اين تيپ بعدها به برادران سپاه شيراز واگذار شد ؛ اما در زمان تشكيل تيپ شهيد كلهر به عنوان جانشين فرماندهي تيپ برگزيده شد ."

سردار ناصح در مورد ويژگيهاي برجسته كلهر تأكيد كرد :" از خصوصيات شهيد كلهر كه براي همه آشكار و ملموس بود حضور فعال و چشمگير او در بسياري از عملياتها بود، حتي خيلي از اوقات اتفاق مي افتاد كه كلهر با وجودي كه زخمي و مجروح بود ، در جبهه ها حضور مي يافت . حتي يادم هست در يك عمليات با اين كه يك دست شهيد كلهر تقريبا از كار افتاده بود ، با اين وجود با يك دست به هدايت و سازماندهي نيروها در خط مقدم مي پرداخت . "

رياست بازرسي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد خصوصيات روحي شهيد كلهر مي گويد :" ازويژگيهاي منحصر به فرد شهيد كلهر تيزبيني و هوش فوق العاده اش در زمينه هاي نظامي بود، اين علاوه بر آن بود كه شهيد كلهر بسيار نترس و شجاع بود . به خاطر دارم حتي آن وقت كه خط زير آتش شديد دشمن قرار داشت كلهر مانند بقيه روي زمين خيز برنمي داشت و اين به معني آن بود كه اين قضايا بر خلاف بسياري برايش عادي شده بود . همين امر باعث مي شد كه وقتي ايشان در خط مقدم حضور داشت رزمندگان احساس آرامش خاطر مي كردند و به هم مي گفتند: چون حاجي كلهر در خط هست ما حتما پيروز مي شويم ."

اسد الله ناصح در ادامه افزود :"ازجمله ويژگيهاي اخلاقي شهيد كلهر تواضع و توداري شهيد بود ، به اين معني كه كمتر اتفاق مي افتاد آن چه در دل دارد بروز دهد . نسبت به فرماندهان بساير متواضع و فروتن بود وحتي در مواردي كه مخالف قضيه بود با فرمانده بحث نمي كرد با اين كه اكثر فرماندهان او را مي شناختند و از درايت و تيزبيني او آگاه بودند . يكي از ديگر خصوصيات جالب وبه يادماندني ايشان كم حرف بودن شهيد كلهر بود ."