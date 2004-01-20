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۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۰۴

سردار ناصح :

كلهر علمدار لشكر بود

كلهر علمدار لشكر بود

سردار ناصح رياست بازرسي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به بازگويي خاطرات خود در مورد سردار رشيد اسلام شهيد " يدالله كلهر " پرداخت .

سردار اسد الله ناصح در مورد نحوه آشنايي خود با شهيد كلهر مي گويد : " در سال 1358كه سپاه تشكيل شد ، سپاه شهريار و ساوجبلاغ و چند منطقه ديگر زير مجموعه سپاه كرج بودند ، سپاه كرج  در آن اوايل پرسنل زيادي هم نداشت . بنده هنگامي كه شهيد كلهر از طرف سپاه شهريار براي عضويت در سپاه كرج در مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرج حضور يافته بود ؛ با ايشان  آشنا شدم . يد الله كلهر كه از اولين نيروهايي بود كه رسما وارد سپاه كرج شد. از آن جا كه در آن زمان سپاه پاسداران در نقاط مختلف درگير بود ، دورههاي گوناگون آموزشي براي برادران سپاه برگزار شد از جمله يك دوره رنجري كه شهيد كلهر از اولين كساني بود كه اين دوره ها را با موفقيت پشت سر گذاشت . "

 فرمانده پيشين لشكر 10 سيد الشهدآء ( عليه السلام )  درباره اولين مأموريت شهيد كلهر اظهار داشت : " در اواخر سال 58 كه درگيري با ضد انقلاب در نقاط مختلف كشور به اوج خود رسيده بود گروهي از برادران سپاه كرج به سرپرستي شهيد كلهر عازم غرب كشور شدند . آنها پس از اشغال  سنندج از اولين گروههاي اعزام شده به منطقه سنندج  براي پاكسازي اين شهر ، بودند.  شهيد كلهر بعد از پاكسازي شهر سنندج با گروهي از پاسداران منطقه كرج عازم سرپل ذهاب و گيلانغرب شد و مدتي هم در آن جبهه ها به رزم با دشمن پرداخت . "

كلهر پس از مدتي جنگيدن در جبهه هاي غرب و پس از آزادي گيلانغرب به سمت جبهه هاي جنوب رفت. در جبهه فياضيه در كنار سردار فضلي اولين جبهه هاي مقاومت را تشكيل داد .

 وي سپس در مورد ادامه فعاليتهاي شهيد كلهر اضافه كرد :" كلهر پس از مدتي جنگيدن در جبهه هاي غرب و پس از آزادي گيلانغرب به سمت جبهه هاي جنوب رفت. در جبهه فياضيه در كنار سردار فضلي اولين جبهه هاي مقاومت را تشكيل داد . پس از مدتي هم در كنار سردار فضلي و بعضي ديگر از برادران سپاه اقدام به تشكيل تيپ المهدي ( عليه السلام ) كرد ، البته اين تيپ بعدها به برادران سپاه شيراز واگذار شد ؛ اما در زمان تشكيل تيپ شهيد كلهر به عنوان جانشين فرماندهي تيپ برگزيده شد ."

 سردار ناصح در مورد ويژگيهاي  برجسته كلهر تأكيد كرد :" از خصوصيات شهيد كلهر كه براي همه آشكار و ملموس بود  حضور فعال و چشمگير او در بسياري از عملياتها بود، حتي خيلي از اوقات اتفاق مي افتاد كه كلهر با وجودي كه زخمي و مجروح بود ، در جبهه ها حضور مي يافت . حتي يادم هست در يك عمليات با اين كه يك دست شهيد كلهر تقريبا از كار افتاده بود ، با اين وجود با يك دست به هدايت و سازماندهي نيروها در خط مقدم مي پرداخت . "

رياست بازرسي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد خصوصيات روحي شهيد كلهر مي گويد :" ازويژگيهاي منحصر به فرد شهيد كلهر تيزبيني و هوش فوق العاده اش در زمينه هاي نظامي بود، اين علاوه بر آن بود كه شهيد كلهر بسيار نترس و شجاع بود . به خاطر دارم حتي آن وقت كه خط زير آتش شديد دشمن قرار داشت كلهر مانند بقيه روي زمين خيز برنمي داشت و اين به معني آن بود كه اين قضايا بر خلاف بسياري برايش عادي شده بود . همين امر باعث مي شد كه وقتي ايشان در خط مقدم حضور داشت رزمندگان احساس آرامش خاطر مي كردند و به هم مي گفتند: چون حاجي كلهر در خط هست ما حتما پيروز مي شويم ."

 اسد الله ناصح در ادامه افزود :"ازجمله ويژگيهاي اخلاقي شهيد كلهر تواضع و توداري شهيد بود ، به اين معني كه كمتر اتفاق مي افتاد آن چه در دل دارد بروز دهد . نسبت به فرماندهان بساير متواضع و فروتن بود وحتي در مواردي كه مخالف قضيه بود با فرمانده بحث نمي كرد با اين كه اكثر فرماندهان او را مي شناختند و از درايت و تيزبيني او آگاه بودند .  يكي از ديگر خصوصيات جالب وبه يادماندني ايشان كم حرف بودن شهيد كلهر بود ." 

همرزم قديمي شهيد كلهر در پايان با اشاره به اخلاص و بزرگواري او مي گويد :" اصلا اهل ريا نبود مثلا نماز شب مي خواند ولي موقع نماز صبح خود را به خواب مي زد تا بچه ها بيايند و او را بيدار كنند.  سعي مي كرد طوري رفتار كند كه در نظر رزمندگان خيلي عادي جلوه كند و آنها با راحت و صميمي باشند شايد به همين جهت بود كه رزمندگان با او خيلي خودماني بودند و به قول معروف سنگ صبور بچه ها شده بود ؛ مخصوصا بسيجي ها كه هر وقت حاجي را مي ديدند شروع به دردل مي كردند . آن قدر به رزمندگان علاقه داشت كه گاهي فرماندهان او را بالاجبار به مرخصي مي فرستادند . "
کد مطلب 53250

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