وقف با نیت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در اردبیل ایجاد شود

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در گرامیداشت هفته وقف با حضور در شهرستان‌های مختلف سعی داریم تا در جشن آزادسازی زندانیان و گلریزان حضور پیدا کرده و به آزادی زندانیان و رفع مشکلات خانواده‌های آنها کمک کنیم.

وی تصریح کرد: اداره کل اوقاف یکی از رویکردهای اصلی را که در سال‌های اخیر پیگیری کرده به عنوان کارگروه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد بوده که تاکنون در این راستا بیش از ۷۸ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: در همه شهرستان‌ها تلاش بر این است تا زندانیان جرایم غیرعمد با کمک و مساعدت واقفان و عمل به نیت آنها آزادسازی شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

ستوده افزود: در مشگین‌شهر نیز با برگزاری جشن گلریزان سعی کردیم تا به آزادی هفت زندانی جرایم غیرعمد کمک کنیم که قطعاً در سایر شهرستان‌ها این رویکرد و برنامه‌ریزی ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اداره کل اوقاف با نگاه تحول‌خواه در دوره جدید مدیریتی سعی دارد تا در کنار احیاگری موقوفات و همچنین امامزاده‌ها، به تولید و اشتغال کمک کرده و بخشی از درآمدهای وقف را صرف کارهای عام‌المنفعه کند.

ستوده اضافه کرد: در همین راستا ۶ کارگروه فعال شده که تسهیل و ترویج ازدواج، کارگروه سلامت، بلایا و حوادث و همچنین تقویت وقف‌های مشارکتی از جمله این کارگروه‌هاست که در استان اردبیل نیز شرایط مطلوبی را در تقویت این نهاد مردمی شاهد هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ضرورت توسعه وقف به نیت آزادی زندانیان را در سطح استان یادآور شد و بیان کرد: از واقفان جدید انتظار می‌رود به همین نیت وقفی را در نظر بگیرند تا از قبل آن منابع برای آزادسازی زندانیان هزینه شده و در نظر گرفته شود.