غلامرضا شریف‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود محموله جدید واکسن در عصر امروز به خراسان‌جنوبی، واکسن پاستوکووک نیز به سبد واکسیناسیون خراسان‌جنوبی اضافه می‌شود.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه پاستوکووک محصول مشترک ایران و کوبا است، بیان‌کرد: این واکسن برای افراد بالای ۸ سالی که واجد شرایط تزریق واکسن هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شریف‌زاده گفت: عصر امروز ۱۰ هزار دوز واکسن پاستوکووک، چهار هزار دوز واکسن برکت و ۶ هزار و ۲۴۰ دوز واکسن آنفولانزا وارد خراسان‌جنوبی می‌شود.

وی با اشاره به پایان ماه صفر و شروع مراسم جشن و عروسی در تالارها ادامه‌داد: براساس مقررات، تالارها تنها با یک چهارم ظرفیت خود می‌توانند به شهروندان خدمت ارائه دهند و همکاران بهداشت محیط بر این مهم نظارت خواهند داشت.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان‌جنوبی گفت: شهروندان نیز اگر تخلفی در زمینه نقض پروتکل‌های بهداشتی مشاهده کردند می‌توانند به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا با متخلفین طبق قوانین برخورد شود.

شریف‌زاده یادآور شد: در مورد دوز یادآور نیز در حال حاضر برنامه تنها برای کادر درمان است که بیش از دیگران در معرض خطر هستند و در روزهای آتی آن دسته از کادر درمان خراسان‌جنوبی که شش ماه از تزریق آنان گذشته باشد، می‌توانند دوز یادآور را استفاده کنند.