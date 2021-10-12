اتصال راه ارتباطی محور سردشت - پیرانشهر و سردشت - مهاباد

فرزاد ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره احداث پل یک دهانه ۱۰ متری در مسیر محور نالاس - بناویله اظهارکرد: هدف از احداث این پل تسهیل در تردد و روانی عبور و مرور اهالی روستاهای این محور مخصوصاً در ایام بارندگی و زمستان است.

وی افزود: با توجه به درخواست‌های مکرر اهالی شهر نالاس و روستاهای اطراف برای تسهیل در رفت و آمد محور نالاس - بناویله و با توجه به رسالت و وظیفه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در امر خدمت رسانی به مردم و ایمن سازی محورهای مواصلاتی، ساخت پل محور نالاس - بناویله با اعتبار ۹۷ میلیارد ریال آغاز شد.

ظاهری ادامه داد: یکی دیگر از مزیت‌های احداث این پل ارتباط یافتن محورهای سردشت - پیرانشهر و سردشت - مهاباد از مسیر این پل است که نقش مهمی در کوتاهی مسافت و صرفه جویی در زمان برای مترددین این محورها خواهد داشت.