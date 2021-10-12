به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، علی زینی وند در نشست با رئیس بنیاد شهید کشور با تشریح آخرین وضعیت استان در زمینه رسیدگی به مسائل معیشتی و اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران از تحرک استان در این زمینه خبر داد و گفت: خوشبختانه با همراهی شرکت‌های فعال در استان زمینه اشتغال برای بسیاری از فرزندان شهدا و ایثارگران فراهم شده است. این ظرفیت مازاد بر سهمیه پیش بینی شده بوده است.

زینی‌وند در عین حال بر لزوم پیش بینی ساز و کار مناسب برای رسیدگی به مسائل معیشتی خانواده‌های شهدا و ایثارگران تاکید کرد.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش از تهیه طرح جامع ساماندهی گلزار شهدای کرمان خبر داد و گفت: گلزار شهدای کرمان افتخار میزبانی از سردار افتخار آفرین شهید سلیمانی را دارد و از همین رو باید به مکانی ملی و بین‌المللی در حوزه گردشگری مذهبی و مقاومت تبدیل شود.

زینی‌وند از رئیس بنیاد شهید کشور خواست که بیش از گذشته ظرفیت بنیاد شهید را برای اجرای این طرح به میدان بیاورد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم در این نشست با استقبال از بحث‌های مطرح شده از سوی استاندار و نمایندگان، گفت: البته شما از محدودیت‌های ما خبر دارید.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی افزود: برای بهبود اوضاع معیشتی خانواده شهدا و ایثارگران باید در مجلس کمک شود تا بتوانیم این مسأله را از پایه تقویت کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین برای اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدای کرمان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی اعلام آمادگی کرد.

در این دیدار که اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان هم حضور داشتند درباره مباحث مهمی چون تسریع در ساماندهی ویژه گلزار شهدای کرمان، مسائل معیشتی ایثارگران، طرح‌های اشتغال‌زایی و.. تبادل‌نظر شد.