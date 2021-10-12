به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، حسن بحرینی با اشاره به موضوع تسهیلات جدید صندوق در صدور ضمانت نامه افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صدور ضمانت نامه‌های اعتباری موجبات تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به آن دسته از صنایع کوچک که در تأمین وثایق سهل البیع به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مشکل مواجه می‌شوند را فراهم آورده است.

وی افزود: در راستای لزوم حمایت از تولیدکنندگان، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تصمیماتی را به منظور تسهیل در فرآیند صدور ضمانت نامه از قبیل حذف ودیعه ضمانت نامه‌های پیمانکاری (برای اجرای قراردادها از قبیل شرکت در مناقصه و مزایده، پیش پرداخت و حسن انجام کار)، کاهش مراحل صدور ضمانت نامه و مهمتر از همه کاهش وثایق و تضامین دریافتی جهت صدور ضمانت نامه برای تمامی گروه‌های اعتباری صندوق به نفع صاحبان صنایع کوچک اتخاذ کرده است.