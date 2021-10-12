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۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۴۴

مدیرکل کمیته امداد استان تهران به سئوالات مردم پاسخ می دهد

مدیرکل کمیته امداد استان تهران به سئوالات مردم پاسخ می دهد

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) پاسخگوی مردم استان تهران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، در جهت صیانت از حقوق شهروندی و ارج نهادن به مقام و منزلت شهروندان استان تهران، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ از طریق شماره تلفن ۱۱۱ سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد) در استانداری تهران پاسخگوی شهروندان این استان است.

شهروندان استان تهران می‌توانند با شماره ۱۱۱ تماس گرفته و پیشنهادات، انتقادات، شکایات و درخواست‌های خود را به‌طور مستقیم با مدیرکل کمیته امداد استان تهران در میان بگذارند.

ارتباط از طریق سامانه سامد به منظور ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط دوسویه میان مسئولان و مردم باهدف عدالت محوری، پاسخ‌گویی سریع به شکایات و مطالبات مردمی، کاهش مراجعات، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم انجام می‌شود.

کد مطلب 5325581

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