مدیرکل کمیته امداد استان تهران به سئوالات مردم پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، در جهت صیانت از حقوق شهروندی و ارج نهادن به مقام و منزلت شهروندان استان تهران، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ از طریق شماره تلفن ۱۱۱ سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد) در استانداری تهران پاسخگوی شهروندان این استان است.

شهروندان استان تهران می‌توانند با شماره ۱۱۱ تماس گرفته و پیشنهادات، انتقادات، شکایات و درخواست‌های خود را به‌طور مستقیم با مدیرکل کمیته امداد استان تهران در میان بگذارند.

ارتباط از طریق سامانه سامد به منظور ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط دوسویه میان مسئولان و مردم باهدف عدالت محوری، پاسخ‌گویی سریع به شکایات و مطالبات مردمی، کاهش مراجعات، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم انجام می‌شود.