گره کور المپیکی های تکواندو اول شهریور باز می شود

به گزارش خبرنگارمهر، بعد از انتخاب هادی ساعی به عنوان نفر اول در وزن 68- کیلوگرم که یک انتخاب صحیح بود و پس از آسیب دیدگی بهزاد خداداد مربیان تیم ملی تصمیم گرفتند تا نفر دوم را در یک دیدار انتخابی که اول شهریورماه با حضور داوران رسمی انجام خواهد شد انتخاب کنند.

طبق برنامه کادر فنی تیم در روز اول شهریورشرایط بدنی و فنی خداداد مورد بررسی خواهد گرفت و او درچند دیدار با بهترین های وزن 58- کیلوگرم به میدان خواهد رفت که در صورت نتیجه مثبت این ارزیابی، این بهزاد خداداد است که به عنوان نفر دوم بلیط خود را برای سفر به منچستر رزرو می کند. درغیراینصورت نفر دوم از بین مهدی بی باک و یوسف کرمی دریک مبارزه انتخابی معرفی خواهدشد. در این روز همچنین شرایط فنی هادی ساعی نیز با چند بازی تدارکاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهلت اعلام اسامی تیم دونفره کشورهای عضو فدراسیون جهانی تکواندو برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک 22 مرداد ماه به پایان می رسید که wtf با ارسال نمابری به تمام کشورها این زمان را تا دوم شهریور تمدید کرد.

مرحله اول رقابتهای انتخابی المپیک به صورت جهانی 6 تا8 مهرماه درمنچسترانگلیس برگزارخواهد شد و مرحله دوم دو ماه بعد به صورت قاره ای انجام خواهدشد.