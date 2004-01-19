جلسه كميته پيشكسوتان فوتبال تشكيل شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين جلسه كه با حضور همايون بهزادي ، ابراهيم آشتياني ، حسين فرزامي ، حميد جاسميان ، فرامرز ظلي ، غلامحسين نوريان، كامبيز جمالي و جواد قراب برگزار شد تنها جعفركاشاني به علت بيماري حضور نداشت.

درجلسه امروز كميته پيشكسوتان كه هرهفته درمحل فدراسيون فوتبال برگزار مي شود، موضوع بيمه كردن كليه پيشكسوتان و اختصاص جايگاه ويژه به آنها در ميادين مختلف مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت. ضمن اينكه نفرات ناظر مسابقات ليگ برتر در هفته نوزدهم هم مشخص شدند كه روز پنجشنبه با سفر به شهرهاي مختلف مسابقات ليگ برتر را زيرنظر خواهند گرفت.