۲۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی اندیکا خسارت وارد شد

فاضل عبیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان اندیکا در مجموع ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۶۰۰ روستا دارد، بیان کرد: روستاهای اندیکا پراکنده و با فاصله زیاد آن و دارای راه‌های مواصلاتی صعب‌العبور هستند؛ بعضی از روستاها نیز راه دسترسی ندارند و سکونتگاه‌هایی که مردم برای خودشان ساخته‌اند نیز ناایمن و بر اساس استانداردهای فنی و مهندسی نیست.

وی با اشاره به اینکه تنها دو شهر این شهرستان جمعیت زیر ۲۰ هزار نفری دارند، افزود: چنین جمعیتی به این معناست که بافت شهرهای اندیکا نیز روستایی است؛ شهرستان اندیکا جزو شهرستان‌های محروم کشور و در سال‌های گذشته نیز جزو لیست ۳۱ شهرستان کم برخوردار ارزیابی شده کشور قرار گرفت.

عبیات با اشاره به اینکه اندیکا یکی از شهرستان‌های محروم کشور به شمار می‌رود، یادآور شد: برای توسعه شهرستان اندیکا برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده ولی به حالت مطلوب نرسیده و در شرایط عادی نیز سکونتگاه‌های مردم اندیکا در معرض خطر قرار دارند، یعنی خطر ریزش سنگ از کوه‌ها و یا زمین‌لزره‌هایی که زندگی مردم اندیکا را مختل می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان عنوان کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که عشایر از سفر خود بر می‌گردند؛ البته سکونتگاه‌های اصلی عشایر در اغلب سال در روستاهای شهرستان اندیکاست و مسافرت عشایر نیز از فصل پاییز شروع می‌شود.

عبیات تشریح کرد: زلزله اخیر در اندیکا باعث شده تا طبق ارزیابی‌هایی که همان از روز زلزله شروع شد، ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی شهرستان اندیکا به‌طور کامل تخریب و نیازمند بازسازی و احداث مجدد باشند؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در این راستا کار ارزیابی را آغاز و مقرر شده تا نتیجه نهایی آن را در دو روز آینده ابلاغ کند که احصای خسارت‌ها به‌طور کامل انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه بازسازی و احداث ۶۰۰ منزل در اندیکا به‌طور قطعی انجام می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه بعضی از عشایر از سفر خود بر می‌گردند و همچنین فصل سرما در پیش‌رو است و احتمال بارش برف و باران در این نواحی وجود دارد باید برای بازسازی و احداث این منازل کار ضربتی و فوری در یک تا دو ماه آینده انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به برنامه‌ریزی برای دریافت و تخصیص اعتبارات لازم بتوان برای انجام کار سریع و ضربتی احداث سکونتگاه‌های مناسب برای عشایر اشاره کرد و افزود: در بخش کشاورزی نیز به تأسیسات، اراضی کشاورزی و واحدهای مختلف آن حدود ۲۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

عبیات با اشاره به منابع کم اشتغال در شهرستان اندیکا یادآور شد: حتی به شیلات در بخش چلو و روستاهای منطقه سوسن نیز خسارت‌هایی وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی و پیگیری‌های انجام شده برای امدادرسانی بعد از وقوع زلزله که در حال انجام است، گفت: در جلسه مدیریت بحران خوزستان نیز مقرر شده تا اقلام ضروری از جمله مواد غذایی به میزان کافی برای زلزله‌زدگان تهیه و ارسال شود؛ این زلزله اخیر باعث شده تا محرومیت اندیکا بیشتر از گذشته برای مسئولان ظاهر شود.