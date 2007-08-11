ناامنی عراق نتیجه سیاست غلط آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی حسینی افزود :‌ این روند غیر منطقی دولت بوش حتی مورد اعتراض مردم آمریکا قرار گرفته تا آنجا که نتیجه انتخابات کنگره را می توان نشانه ای از اعتراضات داخلی در آمریکا دانست.

وی سه دور گفتگو با آمریکا در عراق را در راستای راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد امنیت و ثبات در عراق خواند و در تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: حمایت از فرایند شکل گیری دولت و نهادهای دولتی و حمایت همه جانبه از دولت منتخب نوری المالکی از یک سو و تاکید مقامات عراقی بر نقش سازنده ایران و دلیلی بر سیاست های درست جمهوری اسلامی ایران در عراق است.

حسینی تصریح کرد: سیاست خارجی بحران زا و تشنج آفرین آمریکا که ایجاد اختلاف و دشمنی میان دولت ها و ملت‌های منطقه را سرلوحه اقدامات خود قرار داده موجب گردیده هزینه های کلانی بر مردم آن کشور تحمیل و حیثیت و اعتبار آمریکا در پایین ترین سطح جهانی خود قرار گیرد.

آمریکا نیازمند دولتمردانی عاقل است

سخنگوی وزارت امور خارجه سیاست‌های مقامات آمریکا در قبال ملت ایران را خصمانه و فریبنده خواند و تلاش دولت آمریکا برای تفکیک دولت و ملت در ایران را اقدامی ناشی از درماندگی مسئولان آن کشور در مقابل اتحاد کم نظیر میان دولت و ملت در کشورمان دانست.

وی افزود: این تلاش ها که با هدف ضربه زدن به منافع دولت ایران و محروم کردن مردم کشورمان از حقوق خود صورت گرفته ضمن اثبات دروغ بودن شعار مقامات آمریکا، عزم و ارده جدی تر تمامی اقشار ملت ایران در پیروی از اصول راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است.

حسینی وجود یک دولت عقل مدار و منطقی را حق مردم آمریکا دانست و گفت: آمریکا برای بازگشت وجهه از دست رفته خود نیازمند دولتمردانی عاقل است.