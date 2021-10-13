به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار تهران ضمن تقدیر از همه حاضرین برای مراسم اظهار داشت: اداره استان تهران با جمعیت ۱۴ میلیون نفری گستردگی و ویژگی‌های مختلف به خصوص در شرایط کرونا و تحریم دارد.

وی با بیان اینکه این استان با مشکلات زیادی مواجه است گفت: موضوع حمل و نقل و آلودگی هوا از مشکلات عمده استان تهران است و دارای ظرفیت‌های مختلف می‌باشد که در گام دوم انقلاب باید از این ظرفیت نهایت استفاده را برد.

استاندار تهران با بیان اینکه صورت مسئله بزرگ تهران خود را در جمعیت ۱۴ میلیونی این استان نشان می‌دهد افزود: این جمعیت در کمتر از یک صدم درصد کشور تجمیع شده است لذا هر ۶ نفر ایرانی یک نفر در استان تهران ساکن است و ما در این استان شهرها و شهرستان‌هایی داریم که جمعیتشان از برخی استان‌های کشور بیشتر بوده و این کار مدیریت را سخت‌تر می‌کند.

منصوری با اشاره به اینکه جمعیت تهران یک نگاه آینده نگر می‌طلبد بیان داشت: آمارها نشان می‌دهد ۲۵۰ هزار نفر به طور متوسط هرسال به جمعیت تهران افزوده می‌شود یعنی هر سال یک شهرستان و هر ۴ سال یک استان اضافه می‌شود و ۸ هزار واحد صنعتی و ۷۰ درصد گردش اقتصادی کشور در این استان می‌باشد و میزان نرخ بیکاری مدیریت را در استان ویژه می‌طلبد.

وی اظهار داشت: از تجربه و مدیریت استاندار حتماً بهره مند خواهیم شد و فرصت‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های استان تهران به طور جدی دنبال خواهد شد.

استاندار تهران بیان داشت: برداشت ما از این انتصاب یک برداشت گام دومی است و تحقق این بیانیه مؤلفه‌هایی دارد که شامل رویکرد مدیریت حاضر در میدان می‌باشد مدیریتی که منفصل از بدنه نباشد و مدیریتی پرتحرک باشد چرا که خیلی از مردم و محرومین توان اعلام نیازهای خود را ندارند و مأموریت ما نسبت به این افراد کمتر از کسانی که توانایی حضور دارند نیست.

منصوری در ادامه در خصوص رویکردهای مهمی که باید محقق شود اظهار داشت: میز مدیریت را در حاشیه شهر و میان مردم مستقر خواهیم کرد و همگرایی و تعامل موجود تقویت می‌شود و تقویت ارجحیت برای استان موضوعیت خواهد داشت و رویکرد ملی و فناوری در استان تهران به کارگیری می‌شود.