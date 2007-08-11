اتانول از کاه تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دپارتمان مهندسی مکانیکی دانشگاه ایالت آیووا که نتایج بررسی های خود را در مجله Biofuels, Bioproducts & Biorefining منتشر کرده اند، نسل دوم سوخت های زیستی را ارائه کرده اند، که به جای تولید اتانول از گندم از کاه، پوشال، چوب و برگ های زائد استفاده می شود.

تولید اتانول زیستی از گندم، فناوری بسیار پرهزینه ای است و باعث افزایش قیمت گندم در بازارهای مواد غذایی می شود. اما اکنون با تولید اتانول از کاه ، پوشال و شاخ و برگ زائد درختان می توان تاحد قابل توجهی هزینه های این سوخت زیستی را کاهش داد.

به گفته این محققان، از آنجا که کشت کاه و پوشال در زمین هایی که سازگاری کمی با دیگر محصولات کشاورزی دارند نیز ممکن است و به علاوه کشت این محصولات نیاز به مراقبت چندانی ندارد، تولید اتانول از این مواد می تواند بسیار مقرون به صرفه باشد.