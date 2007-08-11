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۲۰ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

اتانول از کاه تولید می شود

اتانول از کاه تولید می شود

گروهی از دانشمندان آمریکایی به منظور اجتناب از افزایش قیمت گندم در بازارهای مواد غذایی به دلیل تولید سوخت های زیستی از این محصول زراعی، روش جدیدی را برای تولید اتانول از کاه و پوشال ارائه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دپارتمان مهندسی مکانیکی دانشگاه ایالت آیووا که نتایج بررسی های خود را در مجله Biofuels, Bioproducts & Biorefining منتشر کرده اند، نسل دوم سوخت های زیستی را ارائه کرده اند، که به جای تولید اتانول از گندم از کاه، پوشال، چوب و برگ های زائد استفاده می شود.

تولید اتانول زیستی از گندم، فناوری بسیار پرهزینه ای است و باعث افزایش قیمت گندم در بازارهای مواد غذایی می شود. اما اکنون با تولید اتانول از کاه ، پوشال و شاخ و برگ زائد درختان می توان تاحد قابل توجهی هزینه های این سوخت زیستی را کاهش داد.

به گفته این محققان، از آنجا که کشت کاه و پوشال در زمین هایی که سازگاری کمی با دیگر محصولات کشاورزی دارند نیز ممکن است و به علاوه کشت این محصولات نیاز به مراقبت چندانی ندارد، تولید اتانول از این مواد می تواند بسیار مقرون به صرفه باشد.

کد مطلب 532726

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