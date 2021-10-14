معین الدین سعیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت جدید انتظار می‌رود تا با حمایت‌ها و تأمین اعتبار لازم، روند تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تسریع پیدا کند.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ده‌ها پروژه نیمه تمام در مناطق شهری و روستایی قصر قند و چابهار وجود دارد که برخی از آنها پیشرفت ۲۰ تا ۷۰ درصدی دارند.

وی افزود: پروژه مرکز جامع سلامت «طیس کوپان» به همراه ساختمان پانسیون پزشکان با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه برق رسانی به محله‌ی مراد آباد غربی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد از جمله این پروژه‌ها است.

سعیدی با اشاره به اینکه، توجه به خدمات شهری یک ضرورت است، تصریح کرد: شهرداری‌های چابهار، رمین، کمب ونوک آباد نیازمند ماشین آلات مکانیزه هستند.

وی تصریح کرد: لازم است تا پیمانکار ️مدرسه ۱۲ کلاسه «مراد آباد» هر چه سریع‌تر انتخاب شود و مشکل فضای آموزشی دانش آموزان منطقه حل شود.