  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

دانش آموزان باید در اردوها مهارت های زندگی را بیاموزند

متولی اصولی امور فوق برنامه و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در کشور باید سازمان دانش آموزی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، باب الله یزدانی از مربیان و مدیران شرکت کننده در سومین اردوی ملی مربیان تشکیلات پیشتازان گفت: با احیای معاونت پرورشی و رویکرد جدید فعالیت های اردویی، رسیدن به یک ثبات مدیریتی ضروری است تا در راستای آن از کارهای موازی خودداری و فعالیت های اردویی، پرورشی و فوق برنامه هماهنگ شوند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از مربیان ومعلمان علاقه مند و حتی پیشکسوتان آموزش و پرورش ونهادها و سازمانهای ذیربط برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان کشور گفت: اردوها محل تمرین مهارتهای اجتماعی، همچون نظم و انضباط، مسئولیت پذیری، تلاش و سازندگی، آشنایی با مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و استفاده از قابلیت های فردی و جمعی است و دانش آموزانی که در فضای اردویی قرار می گیرند باید مهارت های زندگی را بیاموزند.

کد مطلب 532727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه