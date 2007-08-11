دانش آموزان باید در اردوها مهارت های زندگی را بیاموزند

به گزارش خبرگزاری مهر ، باب الله یزدانی از مربیان و مدیران شرکت کننده در سومین اردوی ملی مربیان تشکیلات پیشتازان گفت: با احیای معاونت پرورشی و رویکرد جدید فعالیت های اردویی، رسیدن به یک ثبات مدیریتی ضروری است تا در راستای آن از کارهای موازی خودداری و فعالیت های اردویی، پرورشی و فوق برنامه هماهنگ شوند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از مربیان ومعلمان علاقه مند و حتی پیشکسوتان آموزش و پرورش ونهادها و سازمانهای ذیربط برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان کشور گفت: اردوها محل تمرین مهارتهای اجتماعی، همچون نظم و انضباط، مسئولیت پذیری، تلاش و سازندگی، آشنایی با مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و استفاده از قابلیت های فردی و جمعی است و دانش آموزانی که در فضای اردویی قرار می گیرند باید مهارت های زندگی را بیاموزند.