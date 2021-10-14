منطقه آزاد پشتوانه کل اقتصاد خوزستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان صبح امروز پنجشنبه در دیدار «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور بر عزم دولت برای پشتیبانی از توسعه خوزستان تأکید کرد و گفت: این عزم در بالاترین سطح قرار دارد و مسئولان تلاش می‌کنند که عقب‌ماندگی‌های موجود را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد نیز نقش مهمی را در زمینه رونق اقتصادی توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی به‌ویژه برای شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دارد، افزود: منطقه آزاد می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را در اقتصاد استان داشته و پشتوانه کل اقتصاد استان باشد و فراتر از آن تأثیر کشوری از نظر توسعه سرمایه‌گذاری و رونق تجاری دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در نظر داریم که یک منطقه گردشگری برای بحث سلامت و مسائل مرتبط با سوخت‌رسانی به کشتی‌ها از طریق منطقه آزاد داشته باشیم، گفت: در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت توافقاتی شده و امید است که به ثمر برسد و شاهد آثار رفاهی و توسعه منطقه برای مردم باشیم.